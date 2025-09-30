PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: W Zeugen gesucht - Mann verletzt auf Supermarktparkplatz

Wuppertal (ots)

Am 29.09.2025, gegen 11:15 Uhr, kam es auf einem Supermarktparkplatz 
an der Straße Hofkamp zu einem Unfall.

Ein 55-jähriger Mann war mit seinem angeleinten Hund auf dem 
Parkplatz zu Fuß unterwegs, als eine 35-jährige Frau in einem Skoda 
Superb auf den Parkplatz einbog. Nach bisherigen Erkenntnissen zog 
der Hund daraufhin an der Leine, wodurch der 55-Jährige zu Fall kam. 
Ob es einen Kontakt mit dem Fahrzeug gab ist Gegenstand der 
Ermittlungen.

Der Mann wurde durch Rettungskräfte schwer verletzt zur stationären 
Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 
bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 30.09.2025 – 11:55

    POL-W: RS Raser und Poser in Lennep - Polizeiliche Maßnahmen

    Wuppertal (ots) - Am vergangenen Freitag (26.09.2025) führte die Polizei in Lennep Schwerpunktkontrollen durch. Bei acht kontrollierten Fahrzeugen führten technische Mängel zur Fertigung von entsprechenden Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen. Zwei Pkw dürfen nicht mehr im öffentlichen Verkehrsraum geführt werden. Die eingesetzten Beamten legten die Autos still und stellten die Kennzeichen sicher. Zudem erhoben die ...

    mehr
  • 30.09.2025 – 11:49

    POL-W: RS Jugendlicher stürzt mit Fahrrad - Zeugen gesucht

    Wuppertal (ots) - Gestern (29.09.2025, 18:30 Uhr) stürzte in Remscheid ein Jugendlicher mit seinem Fahrrad und erlitt dabei Verletzungen. Der 15-Jährige war mit seinem Mountainbike auf der Trasse des Werkzeugs unterwegs. Von hier aus fuhr er auf die Taubenstraße. Mutmaßlich kreuzte er hier den Weg eines Mazda. Bei dem Versuch auszuweichen stürzte er. Der graue Mazda wurde von einem circa 70- bis 80-jährigen Mann ...

    mehr
  • 30.09.2025 – 11:25

    POL-W: W Einbrüche in Wuppertal - Größere Anzahl an iPads aus Schule entwendet

    Wuppertal (ots) - Am vergangenen Wochenende nahm die Polizei in Wuppertal mehrere Einbrüche auf. In einer Schule in der Else-Lasker-Schüler-Straße stiegen Unbekannte zwischen dem 25.09.2025 (17:00 Uhr) und 26.09.2025 (06:30 Uhr) ein und entwendeten iPads in einem Gegenwert eines niedrigen sechsstelligen Betrags sowie Bargeld. In der Malerstraße drangen Einbrecher ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren