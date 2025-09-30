Polizei Wuppertal

POL-W: W Zeugen gesucht - Mann verletzt auf Supermarktparkplatz

Wuppertal (ots)

Am 29.09.2025, gegen 11:15 Uhr, kam es auf einem Supermarktparkplatz an der Straße Hofkamp zu einem Unfall. Ein 55-jähriger Mann war mit seinem angeleinten Hund auf dem Parkplatz zu Fuß unterwegs, als eine 35-jährige Frau in einem Skoda Superb auf den Parkplatz einbog. Nach bisherigen Erkenntnissen zog der Hund daraufhin an der Leine, wodurch der 55-Jährige zu Fall kam. Ob es einen Kontakt mit dem Fahrzeug gab ist Gegenstand der Ermittlungen. Der Mann wurde durch Rettungskräfte schwer verletzt zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell