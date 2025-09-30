PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: RS Jugendlicher stürzt mit Fahrrad - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Gestern (29.09.2025, 18:30 Uhr) stürzte in Remscheid ein Jugendlicher
mit seinem Fahrrad und erlitt dabei Verletzungen.

Der 15-Jährige war mit seinem Mountainbike auf der Trasse des 
Werkzeugs unterwegs. Von hier aus fuhr er auf die Taubenstraße. 
Mutmaßlich kreuzte er hier den Weg eines Mazda. Bei dem Versuch 
auszuweichen stürzte er. Der graue Mazda wurde von einem circa 70- 
bis 80-jährigen Mann gesteuert, der sich nach dem Sturz des 
Radfahrers entfernte. Zu einem Zusammenstoß kam es nach bisherigen 
Erkenntnissen nicht.

Der Rettungsdienst brachte den Jungen in ein Krankenhaus.

Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 
0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

