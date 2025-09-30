Polizei Wuppertal

POL-W: RS Jugendlicher stürzt mit Fahrrad - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Gestern (29.09.2025, 18:30 Uhr) stürzte in Remscheid ein Jugendlicher mit seinem Fahrrad und erlitt dabei Verletzungen. Der 15-Jährige war mit seinem Mountainbike auf der Trasse des Werkzeugs unterwegs. Von hier aus fuhr er auf die Taubenstraße. Mutmaßlich kreuzte er hier den Weg eines Mazda. Bei dem Versuch auszuweichen stürzte er. Der graue Mazda wurde von einem circa 70- bis 80-jährigen Mann gesteuert, der sich nach dem Sturz des Radfahrers entfernte. Zu einem Zusammenstoß kam es nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Der Rettungsdienst brachte den Jungen in ein Krankenhaus. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

