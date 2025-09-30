PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: RS Raser und Poser in Lennep - Polizeiliche Maßnahmen

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Freitag (26.09.2025) führte die Polizei in Lennep 
Schwerpunktkontrollen durch.

Bei acht kontrollierten Fahrzeugen führten technische Mängel zur 
Fertigung von entsprechenden Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen. Zwei Pkw 
dürfen nicht mehr im öffentlichen Verkehrsraum geführt werden. Die 
eingesetzten Beamten legten die Autos still und stellten die 
Kennzeichen sicher. Zudem erhoben die Einsatzkräfte sechs 
Verwarngelder und drei schriftliche Verwarnungen.

Der Verkehrsdienst der Polizei unterstützte die Kolleginnen und 
Kollegen bei der Kontrollaktion in Remscheid. Auch zukünftig sind 
weitere Schwerpunkteinsätze in Remscheid geplant.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 30.09.2025 – 11:49

    POL-W: RS Jugendlicher stürzt mit Fahrrad - Zeugen gesucht

    Wuppertal (ots) - Gestern (29.09.2025, 18:30 Uhr) stürzte in Remscheid ein Jugendlicher mit seinem Fahrrad und erlitt dabei Verletzungen. Der 15-Jährige war mit seinem Mountainbike auf der Trasse des Werkzeugs unterwegs. Von hier aus fuhr er auf die Taubenstraße. Mutmaßlich kreuzte er hier den Weg eines Mazda. Bei dem Versuch auszuweichen stürzte er. Der graue Mazda wurde von einem circa 70- bis 80-jährigen Mann ...

    mehr
  • 30.09.2025 – 11:25

    POL-W: W Einbrüche in Wuppertal - Größere Anzahl an iPads aus Schule entwendet

    Wuppertal (ots) - Am vergangenen Wochenende nahm die Polizei in Wuppertal mehrere Einbrüche auf. In einer Schule in der Else-Lasker-Schüler-Straße stiegen Unbekannte zwischen dem 25.09.2025 (17:00 Uhr) und 26.09.2025 (06:30 Uhr) ein und entwendeten iPads in einem Gegenwert eines niedrigen sechsstelligen Betrags sowie Bargeld. In der Malerstraße drangen Einbrecher ...

    mehr
  • 30.09.2025 – 08:55

    POL-W: SG Kind nach Verkehrsunfall verletzt - Polizei bittet um Zeugen

    Wuppertal (ots) - Am Freitag (26.09.2025, um 14:10 Uhr) kam es in Solingen-Mitte zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Kind leichte Verletzungen erlitt. Ein 8-jähriger Junge überquerte zu Fuß die Paulstraße, als ein silberner Kleinwagen von der Wupperstraße nach links in die Paulstraße abbog. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Kind und dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren