POL-W: RS Raser und Poser in Lennep - Polizeiliche Maßnahmen
Wuppertal (ots)
Am vergangenen Freitag (26.09.2025) führte die Polizei in Lennep Schwerpunktkontrollen durch. Bei acht kontrollierten Fahrzeugen führten technische Mängel zur Fertigung von entsprechenden Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen. Zwei Pkw dürfen nicht mehr im öffentlichen Verkehrsraum geführt werden. Die eingesetzten Beamten legten die Autos still und stellten die Kennzeichen sicher. Zudem erhoben die Einsatzkräfte sechs Verwarngelder und drei schriftliche Verwarnungen. Der Verkehrsdienst der Polizei unterstützte die Kolleginnen und Kollegen bei der Kontrollaktion in Remscheid. Auch zukünftig sind weitere Schwerpunkteinsätze in Remscheid geplant.
