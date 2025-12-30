Polizei Dortmund

POL-DO: Unfallfahrt mit Lachgas und ohne Führerschein: Polizei stoppt flüchtigen 27-Jährigen nach Kollision mit Baum

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1108

Am Montagabend (29. Dezember) kam es im Dortmunder Osten zu einer Verkehrsunfallflucht, die in einer kurzen Verfolgungsfahrt und der Festnahme eines 27-jährigen Dortmunders endete. Der Mann stand mutmaßlich unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln und war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Gegen 21:00 Uhr meldeten Zeugen einen Verkehrsunfall auf der Straße Am Gottesacker. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 27-jähriger Dortmunder die Straße in nördliche Richtung. In Höhe der Hausnummer 64 kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, überquerte die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem Baum. Anstatt den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen, entfernte sich der Fahrer umgehend von der Unfallstelle.

Eingesetzte Polizeibeamte konnten das flüchtige Fahrzeug wenig später im Einmündungsbereich Wieckesweg / Hedingsmorgen sichten. Um eine Weiterfahrt zu verhindern, positionierten die Beamten den Funkstreifenwagen unter Nutzung von Blaulicht und Martinshorn unmittelbar vor dem Pkw. Als die Polizisten an das Fahrzeug herantraten und gegen die Fensterscheibe klopften, setzte der Fahrer sein Fahrzeug plötzlich zurück und beschleunigte in Richtung Süden. Die Flucht dauerte jedoch nur kurz an: Aufgrund einer geschlossenen Schrankenanlage am dortigen Bahnübergang musste der Dortmunder sein bereits stark beschädigtes Fahrzeug stoppen. Dort konnten die Beamten den Mann schließlich festnehmen.

Bei der anschließenden Kontrolle ergaben sich deutliche Hinweise auf einen berauschten Zustand des Fahrers. Im Innenraum des Pkw fanden die Beamten zudem eine offensichtlich frisch genutzte und geöffnete Lachgas-Flasche. Zudem stellte sich bei den weiteren Ermittlungen auf der Wache heraus, dass der 27-Jährige vermutlich nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Dem Dortmunder wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein umfangreiches Strafverfahren, unter anderem wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort, der Gefährdung des Straßenverkehrs und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die Ermittlungen dauern an.

Das Fahren unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln - sei es Alkohol, Betäubungsmittel oder Substanzen wie Lachgas - stellt ein massives Sicherheitsrisiko dar. Insbesondere der Konsum von Lachgas (Distickstoffmonoxid) am Steuer ist lebensgefährlich, da er unmittelbar zu Schwindel, Orientierungslosigkeit und einem Tunnelblick führt. Auch wenn die Wirkung oft nur kurz anhält, ist die Fahrtüchtigkeit währenddessen vollständig aufgehoben. Wer berauscht am Straßenverkehr teilnimmt, gefährdet nicht nur das eigene Leben, sondern auch das unbeteiligter Dritter. Neben den schweren gesundheitlichen Gefahren drohen drastische rechtliche Konsequenzen, die von hohen Geldstrafen über den dauerhaften Entzug der Fahrerlaubnis bis hin zu Freiheitsstrafen reichen. Bitte zeigen Sie Verantwortung: Setzen Sie sich niemals unter Einfluss von Rauschmitteln ans Steuer und verhindern Sie aktiv, dass berauschte Personen in ein Fahrzeug steigen.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell