POL-DO: Versuchtes Tötungsdelikt: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Dortmund (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund.

Am Montag (5.Januar) kam es kurz nach Mitternacht zu einem versuchten Tötungsdelikt in der Brackeler Straße.

Nach aktuellem Ermittlungsstand kam es zum Tatzeitpunkt in einem Mehrfamilienhaus auf der Brackeler Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Brüdern. Dabei verletzte der 48-jährige Tatverdächtige den 41-Jährigen Geschädigten lebensgefährlich mit einem Messer. Der Geschädigte wurde in einem Krankenhaus notoperiert. Den Tatverdächtigen nahm die Polizei in Tatortnähe fest.

Die Staatsanwaltschaft Dortmund und die Polizei Dortmund ermitteln wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Eine Mordkommission ist eingerichtet.

Weitere Auskünfte erteilt ausschließlich die Staatsanwaltschaft Dortmund, Oberstaatsanwalt Carsten Dombert 0231/ 926-26102.

