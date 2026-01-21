Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Transporter beschmiert

Mühlhausen (ots)

Wie am Dienstag gegen 16.20 Uhr bekannt wurde, kam es in der Karl-Marx-Straße zu einer Sachbeschädigung. Ersten Erkenntnissen nach brachten ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter ein Graffiti an einem Transporter auf. Im Anschluss entfernten sich der oder die Täter in unbekannte Richtung.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein und bitten nun Zeugen, welche sachdienliche Angeben zur Tat oder zur Täterschaft machen können, sich unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0016897

