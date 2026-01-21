Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannter entleert Feuerlöscher - Polizei sucht Zeugen

Nordhausen (ots)

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen wurden am Dienstagabend zu einem Einsatz bei einem Mehrfamilienhaus in der Blasiistraße gerufen. Zeugen hatten gegen 21 Uhr eine männliche Person beobachtet, wie diese einen Feuerlöscher aus einem Treppenhaus entnahm. In weiterer Folge verließ der Mann das Gebäude und entleere hierbei den Feuerlöscher im Treppenhaus. Anschließend ließ der Mann den Feuerlöscher zurück und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Wer kann Hinweise zum Täter geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0017061

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell