PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Umfangreicher Unterstützungseinsatz der Polizei

Leinefelde (ots)

Am Mittwoch kam die Eichsfelder Polizei in der Gaußstraße im Rahmen einer Amtshilfe zum Einsatz. Mitarbeiter des Landratsamtes forderten die Beamten zur Unterstützung bei der Durchführung von Maßnahmen an. Hierbei verbarrikadierte sich ein 28-Jähriger in seiner Wohnung. Auf gezielte Ansprachen der Polizeibeamten verließ der Mann seine Wohnung und stellte sich den Polizisten. In der Wohnung des Mannes wurden durch Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld chemische Substanzen festgestellt, sodass zur Gefahrenbewertung die Kameraden der Feuerwehr hinzugerufen wurde. Während des Einsatzes bestand keine Gefahr für Bewohner des Mehrfamilienhauses.

Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der 28-Jährige aufgrund eines psychischen Ausnahmezustandes auf Grundlage eines richterlichen Beschlusses in eine Fachklinik eingewiesen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 21.01.2026 – 12:32

    LPI-NDH: Unbekannter entleert Feuerlöscher - Polizei sucht Zeugen

    Nordhausen (ots) - Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen wurden am Dienstagabend zu einem Einsatz bei einem Mehrfamilienhaus in der Blasiistraße gerufen. Zeugen hatten gegen 21 Uhr eine männliche Person beobachtet, wie diese einen Feuerlöscher aus einem Treppenhaus entnahm. In weiterer Folge verließ der Mann das Gebäude und entleere hierbei den Feuerlöscher ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 12:31

    LPI-NDH: Zwei schwer verletzte Personen nach Verkehrsunfall

    Sondershausen (ots) - In den frühen Morgenstunden kam es am Mittwoch auf der Bundesstraße 4 zu einem Verkehrsunfall. Eine 70-jährige Autofahrerin befuhr die Bundesstraße 4 aus Richtung Sondershausen kommend in Richtung Nordhausen. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet die Verkehrsteilnehmerin auf die Gegenfahrbahn. Hier kam es zum frontalen Zusammenstoß mit einem Kleintransporter, welcher von einem 57-Jährigen ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 12:30

    LPI-NDH: Transporter beschmiert

    Mühlhausen (ots) - Wie am Dienstag gegen 16.20 Uhr bekannt wurde, kam es in der Karl-Marx-Straße zu einer Sachbeschädigung. Ersten Erkenntnissen nach brachten ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter ein Graffiti an einem Transporter auf. Im Anschluss entfernten sich der oder die Täter in unbekannte Richtung. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein und bitten nun Zeugen, welche sachdienliche Angeben zur ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren