Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Umfangreicher Unterstützungseinsatz der Polizei

Leinefelde (ots)

Am Mittwoch kam die Eichsfelder Polizei in der Gaußstraße im Rahmen einer Amtshilfe zum Einsatz. Mitarbeiter des Landratsamtes forderten die Beamten zur Unterstützung bei der Durchführung von Maßnahmen an. Hierbei verbarrikadierte sich ein 28-Jähriger in seiner Wohnung. Auf gezielte Ansprachen der Polizeibeamten verließ der Mann seine Wohnung und stellte sich den Polizisten. In der Wohnung des Mannes wurden durch Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld chemische Substanzen festgestellt, sodass zur Gefahrenbewertung die Kameraden der Feuerwehr hinzugerufen wurde. Während des Einsatzes bestand keine Gefahr für Bewohner des Mehrfamilienhauses.

Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der 28-Jährige aufgrund eines psychischen Ausnahmezustandes auf Grundlage eines richterlichen Beschlusses in eine Fachklinik eingewiesen.

