Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Apotheke überfallen - Polizei sucht Zeugen

Mühlhausen (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 11.30 Uhr zu einer räuberischen Erpressung in einer Apotheke in der Thälmannstraße. Ein derzeit unbekannter Täter verlangte unter dem Vorhalt eines waffenähnlichen Gegenstandes die Herausgabe von Bargeld und Medikamenten von den Mitarbeiterinnen. Diese übergaben pharmazeutische Erzeugnisse und Geld in dreistelliger Höhe an den maskierten Täter, der sich anschließend mit dem Beutegut in unbekannte Richtung entfernte. Durch die Geschädigten wurde der Unbekannte wie folgt beschrieben:

- scheinbares Alter etwa 20 Jahre - ca. 160 - 170 cm groß - schlanke Gestalt - hochdeutsche Sprache - Skimaske - grauer Stoffbeutel - schwarzer auffälliger Hut

Durch Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich wurden Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, die zunächst nicht zum Ergreifen des Täters führten. Bei der Spurensuche und -sicherung kamen Beamte der Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen zum Einsatz. Derzeit werden Zeugen gesucht, die angaben zur Tat und den flüchtigen, beschriebenen Täter machen können. Sie werden gebeten sich bei der Kriminalpolizeistation Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0017699

