PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Apotheke überfallen - Polizei sucht Zeugen

Mühlhausen (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 11.30 Uhr zu einer räuberischen Erpressung in einer Apotheke in der Thälmannstraße. Ein derzeit unbekannter Täter verlangte unter dem Vorhalt eines waffenähnlichen Gegenstandes die Herausgabe von Bargeld und Medikamenten von den Mitarbeiterinnen. Diese übergaben pharmazeutische Erzeugnisse und Geld in dreistelliger Höhe an den maskierten Täter, der sich anschließend mit dem Beutegut in unbekannte Richtung entfernte. Durch die Geschädigten wurde der Unbekannte wie folgt beschrieben:

   - scheinbares Alter etwa 20 Jahre
   - ca. 160 - 170 cm groß
   - schlanke Gestalt
   - hochdeutsche Sprache
   - Skimaske
   - grauer Stoffbeutel
   - schwarzer auffälliger Hut

Durch Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich wurden Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, die zunächst nicht zum Ergreifen des Täters führten. Bei der Spurensuche und -sicherung kamen Beamte der Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen zum Einsatz. Derzeit werden Zeugen gesucht, die angaben zur Tat und den flüchtigen, beschriebenen Täter machen können. Sie werden gebeten sich bei der Kriminalpolizeistation Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0017699

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 21.01.2026 – 14:55

    LPI-NDH: Umfangreicher Unterstützungseinsatz der Polizei

    Leinefelde (ots) - Am Mittwoch kam die Eichsfelder Polizei in der Gaußstraße im Rahmen einer Amtshilfe zum Einsatz. Mitarbeiter des Landratsamtes forderten die Beamten zur Unterstützung bei der Durchführung von Maßnahmen an. Hierbei verbarrikadierte sich ein 28-Jähriger in seiner Wohnung. Auf gezielte Ansprachen der Polizeibeamten verließ der Mann seine Wohnung und stellte sich den Polizisten. In der Wohnung des ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 12:32

    LPI-NDH: Unbekannter entleert Feuerlöscher - Polizei sucht Zeugen

    Nordhausen (ots) - Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen wurden am Dienstagabend zu einem Einsatz bei einem Mehrfamilienhaus in der Blasiistraße gerufen. Zeugen hatten gegen 21 Uhr eine männliche Person beobachtet, wie diese einen Feuerlöscher aus einem Treppenhaus entnahm. In weiterer Folge verließ der Mann das Gebäude und entleere hierbei den Feuerlöscher ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren