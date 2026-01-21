PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsbehinderungen nach Verkehrsunfall

Großwechsungen (ots)

Auf der Bundesstraße 243 ereignete sich am Mittwoch gegen 05.50 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem Transporter und einem Sattelzug. Auf dem Zubringer zur Bundesautobahn 38, nahe der Anschlussstelle Großwechsungen, geriet der Fahrzeugführer des Transporters mit seinem Fahrzeug in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr und kollidierte hierbei mit dem Sattelzug. De Autofahrer wurde hierbei leicht verletzt und zur medizinischen Untersuchung in ein Klinikum gebracht.

Der 21-Jährige hatte zudem in seinem Fahrzeug Gegenstände gelagert, deren Führen in der Öffentlichkeit gegen das Waffengesetz verstieß und zur Folge hatte, dass gegen den Mann, der keinen Wohnsitz in Deutschland betreibt, eine Sicherheitsleistung auf Weisung der zuständigen Staatsanwaltschaft erhoben wurde.

An der Unfallstelle kamen Kameraden der Feuerwehr zum Einsatz, da Betriebsstoffe aus den verunfallten Fahrzeugen liefen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 20000 Euro. Der Transporter wurde abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

