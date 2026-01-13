Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Mit manipuliertem Roller unterwegs

Warendorf (ots)

Am Montag (12.01.2026) um 14.20 Uhr fiel Polizisten auf der Straße Hardt in Sendenhorst der Fahrer eines Kleinkraftrades auf. Das Fahrzeug fuhr augenscheinlich deutlich zu schnell. Die Beamten kontrollierten daraufhin den Fahrer. Es handelte sich um einen 15-Jährigen aus Sendenhorst. Die zuvor gemachten Beobachtungen bestätigten sich. Der Roller war technisch verändert worden. Durch die Veränderungen war nun allerdings ein Führerschein erforderlich, den der Jugendliche nicht besaß. Die Einsatzkräfte untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

