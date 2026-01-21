Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Brand von zwei Mülltonnen

Celle (ots)

Gestern Abend (20.01.2026) ist es auf dem Hinterhof einer Schule in Celle zu einem Brand gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten zwei Papiermülltonnen auf dem Gelände einer Schule im Behrenskamp gegen 18:10 aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Durch das Feuer wurden die beiden Tonnen vollständig zerstört, an einem Garagentor in der Nähe des Brandes entstand ein leichter Schaden. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest, die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

