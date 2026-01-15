Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Bombendrohung beim Gymnasium Osterholz-Scharmbeck+

Landkreis Osterholz (ots)

Osterholz-Scharmbeck. Heute Nachmittag gegen 14:20 Uhr ging beim Gymnasium Osterholz-Scharmbeck telefonisch eine Bombendrohung ein. Die sich zu der Zeit im Gebäude befindlichen ca. 150 Schüler und Schülerinnen wurden unverzüglich aus dem Schulgebäude begleitet und vor Ort durch Lehrkräfte und Einsatzkräfte der Polizei betreut. Die Polizei hat das Schulgebäude durchsucht. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist nicht von einer Ernsthaftigkeit des Anrufs auszugehen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. Hinweise zum Anrufer nimmt die Polizei Osterholz unter 04791/3070 entgegen.

