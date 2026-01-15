PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Verden / Osterholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Bombendrohung beim Gymnasium Osterholz-Scharmbeck+

Landkreis Osterholz (ots)

Osterholz-Scharmbeck. Heute Nachmittag gegen 14:20 Uhr ging beim Gymnasium Osterholz-Scharmbeck telefonisch eine Bombendrohung ein. Die sich zu der Zeit im Gebäude befindlichen ca. 150 Schüler und Schülerinnen wurden unverzüglich aus dem Schulgebäude begleitet und vor Ort durch Lehrkräfte und Einsatzkräfte der Polizei betreut. Die Polizei hat das Schulgebäude durchsucht. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist nicht von einer Ernsthaftigkeit des Anrufs auszugehen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. Hinweise zum Anrufer nimmt die Polizei Osterholz unter 04791/3070 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Emily Warnke
Telefon: 04231/806-104
E-Mail: pressestelle@pi-ver.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ
www.instagram.com/polizei.verden.osterholz
www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Verden / Osterholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Alle Meldungen Alle
  • 14.01.2026 – 15:57

    POL-VER: +Polizeieinsatz nach flüchtiger Person+

    Landkreis Verden (ots) - Verden. Heute Mittag kam es im Bereich der Lindhooper Straße zu einem größeren Polizeieinsatz. Gegen 12 Uhr wollten Einsatzkräfte eine polizeiliche Maßnahme durchführen, der sich eine Person durch Flucht entzog. Zur Unterstützung der Fahndung wurden unter anderem ein Polizeihubschrauber und eine Drohne eingesetzt. Trotz der umfangreichen Maßnahmen bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 09:04

    POL-VER: +Fahrerin kommt von Fahrbahn ab++Einbruch in Lagerhalle++Werkzeug gestohlen+

    Landkreise Verden & Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN +Fahrerin kommt von Fahrbahn ab+ Langwedel. Am Dienstagmorgen gegen 08:10 Uhr kam eine Fahrerin auf der K 24 von der Fahrbahn ab und verletzte sich leicht. Die 20-jährige VW-Fahrerin befuhr die Haberloher Straße, als sie nach bisherigen Erkenntnissen aufgrund eines kreuzenden Tiers nach rechts von der Fahrbahn ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren