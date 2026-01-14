Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Polizeieinsatz nach flüchtiger Person+

Landkreis Verden (ots)

Verden. Heute Mittag kam es im Bereich der Lindhooper Straße zu einem größeren Polizeieinsatz. Gegen 12 Uhr wollten Einsatzkräfte eine polizeiliche Maßnahme durchführen, der sich eine Person durch Flucht entzog. Zur Unterstützung der Fahndung wurden unter anderem ein Polizeihubschrauber und eine Drohne eingesetzt. Trotz der umfangreichen Maßnahmen bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung.

