PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Verden / Osterholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Polizeieinsatz nach flüchtiger Person+

Landkreis Verden (ots)

Verden. Heute Mittag kam es im Bereich der Lindhooper Straße zu einem größeren Polizeieinsatz. Gegen 12 Uhr wollten Einsatzkräfte eine polizeiliche Maßnahme durchführen, der sich eine Person durch Flucht entzog. Zur Unterstützung der Fahndung wurden unter anderem ein Polizeihubschrauber und eine Drohne eingesetzt. Trotz der umfangreichen Maßnahmen bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Emily Warnke
Telefon: 04231/806-104
E-Mail: pressestelle@pi-ver.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ
www.instagram.com/polizei.verden.osterholz
www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Verden / Osterholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Alle Meldungen Alle
  • 14.01.2026 – 09:04

    POL-VER: +Fahrerin kommt von Fahrbahn ab++Einbruch in Lagerhalle++Werkzeug gestohlen+

    Landkreise Verden & Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN +Fahrerin kommt von Fahrbahn ab+ Langwedel. Am Dienstagmorgen gegen 08:10 Uhr kam eine Fahrerin auf der K 24 von der Fahrbahn ab und verletzte sich leicht. Die 20-jährige VW-Fahrerin befuhr die Haberloher Straße, als sie nach bisherigen Erkenntnissen aufgrund eines kreuzenden Tiers nach rechts von der Fahrbahn ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 13:19

    POL-VER: +Autobahnauffahrt nach zwei Unfällen gesperrt+

    Landkreis Verden (ots) - Achim. Heute Morgen kam es gegen 06:45 Uhr an der Kreuzung der L156 zur Autobahnauffahrt Achim-Ost zu einem Verkehrsunfall. Ein 46-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr die K23 und beabsichtigte die Kreuzung in Richtung der Autobahnauffahrt zu überqueren. Dabei übersah er nach bisherigen Erkenntnissen einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 39-jährigen VW-Fahrer. Durch den Zusammenstoß ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 11:19

    POL-VER: +Glätteunfälle auf der A1++Schwerer Verkehrsunfall+

    Landkreise Verden & Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN +Glätteunfälle auf der A1+ Oyten/A1. Auf der A1 kam es am Montagmorgen infolge extremer Glätte zu mehreren Verkehrsunfällen mit vorübergehender Sperrung. Gegen 10:15 Uhr geriet ein LKW-Fahrer auf der A1 in Richtung Hamburg zwischen den Anschlussstellen Oyten und Posthausen aufgrund der Witterungsverhältnisse nach rechts von der Fahrbahn ab und kam im Seitenraum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren