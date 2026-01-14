Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Fahrerin kommt von Fahrbahn ab++Einbruch in Lagerhalle++Werkzeug gestohlen+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Fahrerin kommt von Fahrbahn ab+ Langwedel. Am Dienstagmorgen gegen 08:10 Uhr kam eine Fahrerin auf der K 24 von der Fahrbahn ab und verletzte sich leicht. Die 20-jährige VW-Fahrerin befuhr die Haberloher Straße, als sie nach bisherigen Erkenntnissen aufgrund eines kreuzenden Tiers nach rechts von der Fahrbahn abkam. Im Seitenraum stieß sie gegen einen Baum, wodurch die 20-Jährige leicht verletzt wurde. Am VW entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Einbruch in Lagerhalle+ Ritterhude. In der Zeit von Donnerstag, 12:00 Uhr, bis Dienstag, 06:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in einer im Umbau befindlichen Lagerhalle in der Kiepelbergstraße. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zur Lagerhalle und flüchteten anschließend mit Diebesgut. Zeugen können sich bei der Polizei Osterholz unter 04791/3070 melden.

+Werkzeug gestohlen+ Lilienthal. In der Zeit von Sonntag, 16:30 Uhr, bis Montag, 18:30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Feuerwehrgerätehaus in der Straße Frankenburg ein. Die Täter verschafften sich durch ein Fenster gewaltsam Zutritt und entwendeten verschiedenes Werkzeug. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791-3070 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell