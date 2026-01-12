Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Auffahrunfall mit drei Beteiligten++Zigarettenautomat aufgebrochen+

Landkreise Verden & Osterholz

LANDKREIS VERDEN

+Auffahrunfall mit drei Beteiligten+ Verden. Am Sonntagabend gegen 18:45 Uhr kam es auf der Bremer Straße in Verden zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Eine 40-jährige VW-Fahrerin musste ihren Pkw zwischen der Straße Am Bürgerpark und der Birkenstraße verkehrsbedingt abbremsen. Ein dahinterfahrende 41-jährige Seat-Fahrer konnte sein Fahrzeug noch rechtzeitig zum Stehen bringen. Eine 24-jährige Ford-Fahrerin, die dahinterfuhr, erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das stehende Fahrzeug auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieses auf das vordere Fahrzeug geschoben. Alle drei Beteiligten blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 9.000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Zigarettenautomat aufgebrochen+ Ritterhude. Am Sonntagabend gegen 20:00 Uhr wurde in der Struckbergstraße ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Dabei entwendeten sie sowohl Zigaretten als auch Bargeld. Anschließend entfernten sich die Täter auf unbekannte Weise vom Tatort. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu Personen geben können, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791/3070 zu melden.

