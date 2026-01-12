PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Verden / Osterholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Auffahrunfall mit drei Beteiligten++Zigarettenautomat aufgebrochen+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Auffahrunfall mit drei Beteiligten+ Verden. Am Sonntagabend gegen 18:45 Uhr kam es auf der Bremer Straße in Verden zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Eine 40-jährige VW-Fahrerin musste ihren Pkw zwischen der Straße Am Bürgerpark und der Birkenstraße verkehrsbedingt abbremsen. Ein dahinterfahrende 41-jährige Seat-Fahrer konnte sein Fahrzeug noch rechtzeitig zum Stehen bringen. Eine 24-jährige Ford-Fahrerin, die dahinterfuhr, erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das stehende Fahrzeug auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieses auf das vordere Fahrzeug geschoben. Alle drei Beteiligten blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 9.000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Zigarettenautomat aufgebrochen+ Ritterhude. Am Sonntagabend gegen 20:00 Uhr wurde in der Struckbergstraße ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Dabei entwendeten sie sowohl Zigaretten als auch Bargeld. Anschließend entfernten sich die Täter auf unbekannte Weise vom Tatort. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu Personen geben können, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791/3070 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Emily Warnke
Telefon: 04231/806-104
E-Mail: pressestelle@pi-ver.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ
www.instagram.com/polizei.verden.osterholz
www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Verden / Osterholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Alle Meldungen Alle
  • 11.01.2026 – 11:31

    POL-VER: Pressemitteilung vom 11.01.2026

    Verden/Osterholz (ots) - Pressemitteilungen für die Landkreise Verden/Osterholz In den Landkreisen Verden und Osterholz kam es am gestrigen Samstag weiterhin, aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse und den damit einhergehenden Straßenbedingungen, zu einigen Glätteunfällen, bei denen glücklicherweise niemand verletzt wurde und nur Sachschaden entstand. Zudem blieben weiterhin viele Fahrzeuge aufgrund von ...

    mehr
  • 10.01.2026 – 13:00

    POL-VER: Pressemeldung vom 10.01.2026

    Verden/Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN und LANDKREIS OSTERHOLZ Zweite Zwischenbilanz zu wetterbedingten Einsätzen in den Landkreisen Verden und Osterholz Seit der ersten Zwischenbilanz kam es in den Landkreisen Verden und Osterholz erneut zu zahlreichen witterungsbedingten Einsätzen. Trotz schwieriger Straßenverhältnisse blieb es überwiegend bei Blechschäden. Im Landkreis Verden wurden bislang zwölf ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 14:45

    POL-VER: Zwischenbilanz zu wetterbedingten Einsätzen in den Landkreisen Verden und Osterholz

    Landkreise Verden und Osterholz (ots) - In den Landkreisen Verden und Osterholz kam es seit den frühen Morgenstunden immer wieder zu Einsätzen im Zusammenhang mit der aktuellen Wetterlage. Größere Unfälle blieben bislang glücklicherweise aus. Im Landkreis Verden wurden seit etwa 4 Uhr rund neun Verkehrsunfälle gemeldet, bei denen Fahrzeuge von der Fahrbahn ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren