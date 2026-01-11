Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 11.01.2026

Verden/Osterholz (ots)

Pressemitteilungen für die Landkreise Verden/Osterholz

In den Landkreisen Verden und Osterholz kam es am gestrigen Samstag weiterhin, aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse und den damit einhergehenden Straßenbedingungen, zu einigen Glätteunfällen, bei denen glücklicherweise niemand verletzt wurde und nur Sachschaden entstand.

Zudem blieben weiterhin viele Fahrzeuge aufgrund von Glätte, schneebedeckter Fahrbahn und Schneeverwehungen stecken und mussten durch freiwillige Helfer befreit werden.

Bereich Verden:

++Zigarettenautomat aufgebrochen++

Verden-Walle. Am Samstagmorgen wurde der Polizei Verden mitgeteilt, dass ein Zigarettenautomat in der Straße Waller Bahnhof aufgebrochen wurde. Bisher unbekannte Täter beschädigten auf unbekannte Art und Weise den Zigarettenautomaten und entwendeten den sich darin befindlichen Inhalt. Die Polizei Verden sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zum Tatzeitraum machen können. Hinweise werden unter der 04231/8060 entgegengenommen.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel:

++Falschfahrer auf der A27++

Langwedel. Durch mehrere Verkehrsteilnehmer wurde am Samstag, gegen 09:45 Uhr, auf der Autobahn 27, Richtungsfahrbahn Cuxhaven, zwischen Landwedel und Verden-Nord, auf dem Überholfahrstreifen, ein Falschfahrer gemeldet, welcher die Autobahn in Fahrtrichtung Verden befuhr. Kurz vor der Anschlussstelle Verden-Nord bemerkte ein Fahrzeugführer eines Räumfahrzeugs der Autobahnmeisterei Oyten, der auf der Richtungsfahrbahn Cuxhaven den Hauptfahrstreifen räumte, dass ihm auf dem Überholfahrstreifen ein Fahrzeug entgegenkam. Geistesgegenwärtig lenkte er sein Räumfahrzeug mittig der A 27, um nachfolgende Fahrzeuge am Überholen zu hindern und diese zu warnen.

Der entgegenkommende Seat Cupra bemerkte offensichtlich seinen Irrtum, wendete vor dem Räumfahrzeug und fuhr im Anschluss auf den Seitenstreifen. Dort wurde er vom Fahrzeugführer des Räumfahrzeuges angesprochen und angewiesen, bis zur Rastanlage zu fahren.

An der Rastanlage wurde der 74-jährige Fahrzeugführer aus Osterholz-Scharmbeck schließlich durch eingesetzte Kräfte der Autobahnpolizei angetroffen. Es wurde festgestellt, dass dieser völlig desorientiert war. Am Seat Cupra wurden zudem frische Unfallspuren festgestellt, die auf einen Zusammenstoß mit einer Schutzplanke hindeuteten. Die Unfallstelle wurde später lokalisiert. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet und sein Führerschein sichergestellt.

Bereich Achim:

++Verkehrsunfallflucht nach Rückwärtsfahren++

Achim/Uphusen. Am Samstagnachmittag, gegen 14:00 Uhr, kam es in der Straße Am Weserberg zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Unfallverursacher kollidierte beim Rückwärtsfahren mit einem parkenden Ford Focus, sodass ein Sachschaden von ca. 2500 Euro entstand. Anschließend entfernte er sich vom Unfallort. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei Achim unter der 04202/9960 entgegen.

Bereich Osterholz:

++Brennender Baum vor Wohnhaus++

Osterholz-Scharmbeck. Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Samstag, den 10.01.2026, gegen 19:00 Uhr, ein Baum vor einem Wohnhaus in der Amselstraße in Brand. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht und es entstand Sachschaden am Baum und an einem Gartenzaun. Der Gesamtschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Polizei Osterholz nimmt die Brandermittlungen auf sowie Hinweise von Zeugen unter der 04791/3070 entgegen.

