POL-VER: +Hoher Sachschaden bei Unfall++Taschendiebstahl in Geschäft++Auffahrunfall an Ampel - leichter Personenschaden+

LANDKREIS VERDEN

+Hoher Sachschaden bei Unfall+ Am Donnerstagvormittag ereignete sich in der Theodor-Barth-Straße ein Verkehrsunfall, bei dem drei Fahrzeuge beschädigt wurden. Personen kamen dabei nicht zu Schaden. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 36-jährige Fahrerin eines Ford aus einer Grundstücksausfahrt nach links auf die Straße einfahren. Dabei übersah sie den von links kommenden, vorfahrtberechtigten Tesla eines 36-jährigen Fahrers. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Infolge des Aufpralls verlor der Fahrer des Tesla die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß anschließend mit einem geparkten Mitsubishi zusammen. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 18.000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Taschendiebstahl in Geschäft+ Osterholz-Scharmbeck. Am Donnerstag, gegen 10.50 Uhr, kam es in einem Kleidungsgeschäft in der Ritterhuder Straße zu einem Taschendiebstahl. Einer 65-jährigen Frau wurde während ihres Einkaufes die Geldbörse samt Inhalt durch bislang unbekannte Täter auf bislang unbekannte Weise entwendet. Hinweise zur verdächtigen Person können der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitgeteilt werden.

+Auffahrunfall an Ampel - leichter Personenschaden+ Am Donnerstag, gegen 13.45 Uhr, kam es in der Straße Hüderbeek zu einem Auffahrunfall mit einer leichtverletzten Person. Ein 74-jähriger Fahrer eines Pkw Daimler bemerkte zu spät, dass der vor ihm fahrende 31-jährige Transporter-Fahrer verkehrsbedingt vor einer rot zeigenden Ampel anhalten musste. In der Folge fuhr der Pkw auf den stehenden Transporter auf. Durch den Aufprall wurde der Fahrer des Transporters leicht verletzt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf ca. 2.500 Euro beziffert.

