Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Sachbeschädigungen an mehreren Bushaltestellen - Zeugen gesucht+

Landkreis Osterholz (ots)

Sachbeschädigungen an mehreren Bushaltestellen - Zeugen gesucht Hambergen. In der Gemeinde Hambergen ist es in der Nacht von Donnerstag, 1. Januar 2026, auf Freitag, 2. Januar 2026, zu mehreren Sachbeschädigungen an Bushaltestellen gekommen. Unbekannte Täter zerstörten dabei an insgesamt neun Haltestellen jeweils eine Scheibe.

Die betroffenen Haltestellen liegen entlang der B74 sowie innerorts in der Bahnhofstraße. Die Spur der Beschädigungen beginnt an der Bushaltestelle "Abzw. Ostersode" an der Wallhöfener Straße und führt entlang der B74 bis zum Kreisverkehr an der Hauptstraße. Von dort setzen sich die Vorfälle in der Bahnhofstraße fort und führen über die Oldenbütteler Straße zurück zur B74 in die Ströher Straße. Auffällig ist, dass ausschließlich Bushaltestellen in Fahrtrichtung Osterholz-Scharmbeck betroffen sind.

Die Polizei Hambergen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Personen oder Personengruppen beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 04793-957580 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell