Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Diebstahl aus Transporter++Werkzeug gestohlen+

Landkreise Verden & osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Diebstahl aus Transporter+

Achim. In der Zeit vom 30.12.2025, 15:00 Uhr, bis zum 05.01.2026, 07:40 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter auf einem Parkplatz in der Hallesche Straße Werkzeug aus einem Transporter. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder Personen, der Polizei Verden unter 04231-8060 zu melden.

+Werkzeug gestohlen+

Verden. Am frühen Samstagmorgen gegen 00:00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter in der Clärenore-Stinnes-Straße mehrere Transporter aufzubrechen. Aus einem der Transporter entwendeten die Täter Werkzeug. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, können sich bei der Polizei Verden unter 04231-8060 melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Derzeit liegen keine Meldungen vor.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell