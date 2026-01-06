Polizeiinspektion Verden / Osterholz
POL-VER: +Diebstahl aus Transporter++Werkzeug gestohlen+
Landkreise Verden & osterholz (ots)
LANDKREIS VERDEN
+Diebstahl aus Transporter+
Achim. In der Zeit vom 30.12.2025, 15:00 Uhr, bis zum 05.01.2026, 07:40 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter auf einem Parkplatz in der Hallesche Straße Werkzeug aus einem Transporter. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder Personen, der Polizei Verden unter 04231-8060 zu melden.
+Werkzeug gestohlen+
Verden. Am frühen Samstagmorgen gegen 00:00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter in der Clärenore-Stinnes-Straße mehrere Transporter aufzubrechen. Aus einem der Transporter entwendeten die Täter Werkzeug. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, können sich bei der Polizei Verden unter 04231-8060 melden.
LANDKREIS OSTERHOLZ
Derzeit liegen keine Meldungen vor.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Emily Warnke
Telefon: 04231/806-104
E-Mail: pressestelle@pi-ver.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ
www.instagram.com/polizei.verden.osterholz
www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc
Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell