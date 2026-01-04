POL-VER: Pressemitteilung vom 04.01.2026

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Polizei mit Glätteunfällen reichlich beschäftigt

Landkreis. Am Samstag kam es im Kreis Verden zu zahlreichen Glätteunfällen, was Polizei, Straßen- und Abschleppdiensten reichlich Arbeit bescherte. In 15 Fällen musste eine Unfallaufnahme erfolgen. Insbesondere auf der BAB A 27 waren die Dienste im Dauereinsatz zwischen Bremer Kreuz und Walsrode. Bei den meisten Unfällen blieb es bei Sachschäden. Anders jedoch bei einem Unfall auf der A 27, als gegen 14:45 Uhr ein 27jähriger Bremer mit seinem Opel zwischen Verden-Ost und Verden Nord zum Überholen ausscherte. Der Kastenwagen geriet dabei ins Schleudern und drehte sich, so dass ein nachfolgender 59jähriger Fahrer eines Sattelzuges aus Syke den Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Der Opelfahrer wurde dabei leicht verletzt und musste vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht werden. An beiden Fahrzeugen und an der Schutzplanke entstand erheblicher Schaden. Für die Zeit der Bergung gab es Beeinträchtigungen des fließenden Verkehrs. Um 09:30 Uhr kam ein 27jähriger aus Bremen auf der Straße Zum Behlingsee in Oyten mit seinem Pkw auf schneeglatter Fahrbahn in Rutschen und prallte im Seitenraum gegen mehrere Bäume. Der BMW erlitt einen Totalschaden und der Fahrer wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus verbracht. In Langwedel-Dahlbrügge ging ein Unfall mit einem Autotransporter glimpflich aus, als ein 45jähriger Fahrer in Fahrtrichtung Völkersen auf schneeglatter Fahrbahn die Kontrolle verlor und von der Fahrbahn abkam. Der Fahrer wurde kurzzeitig in einem Rettungswagen behandelt. Für die Zeit, dass der Transporter und der mit einem Fahrzeug beladene Anhänger geborgen werden musste, war die Fahrbahn zeitweise voll gesperrt, was zu Beeinträchtigungen führte (s.a. beigefügtes Foto). In manchen Fällen mussten die Einsatzkräfte leider auch registrieren, dass die Unfallverursacher nicht vor Ort blieben und sich unerlaubt entfernten. Konkret sucht die Polizei Verden Zeugen zu einem angezeigten Unfall, der sich gegen 13:00 Uhr auf der A 27 bei Walsrode ereignet hat. Der geschädigte 36jährige aus Rotenburg berichtete über einen schwarzen BMW, der ihn in Höhe Walsrode, Km 19,5, Fahrtrichtung Bremen überholte, auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern geriet und in die Mittelschutzplanke prallte. Um eine Kollision zu verhindern, wich der Geschädigte mit seinem VW T-Roc nach rechts aus und fuhr dort in die Seitenschutzplanke. Der BMW-Fahrer, zu dem es keine weiteren Erkenntnisse gibt, setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Wer dennoch Hinweise zu einem flüchtigen BMW mit offensichtlichen Unfallschäden machen kann, wird gebeten die Polizei Verden unter Tel. 04231/8060 anzurufen. Zusätzlich wurden die Beamten mehrfach zu verschiedenen Örtlichkeiten gerufen, wo unvernünftige Autofahrer auf verschneiten Parkplätzen Drift-Fahrten hinlegten und so unnötig zusätzliche Gefahren heraufbeschworen. Glücklicherweise blieben diese ohne Folgen. Bei einigen jungen Fahrern konnte eine Ordnungswidrigkeit geahndet werden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Zahlreiche Glätteunfälle im Landkreis Osterholz-Scharmbeck

Landkreis. Mehrere Unfälle durch Straßenglätte verzeichnete auch die Polizei Osterholz im Laufe des Samstags. So kam es zu einigen Ausrutschern, die zum Teil neben der Fahrbahn in einem Zaun endeten oder zu Kollisionen mit anderen Fahrzeugen führten. In allen Fällen blieb es bei Sachschäden und es wurde niemand verletzt. Spektakulär war dabei ein Unfall in Osterholz-Scharmbeck, der sich etwa zwischen 04:30 Uhr und 05:00 Uhr ereignete. Ein unbekannter Fahrer kam auf der Koppelstraße in Höhe Poststraße ins Schleudern und von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte das Fahrzeug mit zwei Verteilerkästen, die dabei gänzlich zerstört wurden. Mehrere Haushalte in der Umgebung waren über Stunden ohne Strom und Netz. Nach Spurenlage und Zeugenangaben setzte der unbekannte Fahrer seine Fahrt über die Straßen "Am Deich" und "Sandbeckstraße" seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es soll sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen silbernen Kleinwagen gehandelt haben. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder den Verursacher geben können, werden gebeten die Polizei Osterholz unter Tel. 04791/3070 zu informieren.

Einbruch in Werkstatt

Schwanewede. In der Nacht zum Samstag, 03.01.2026, schlugen unbekannte Täter ein Fenster einer Werkstatthalle in der Straße "An der Landesgrenze" in Schwanewede ein und verschafften sich so Zutritt in das Objekt. Ein Tresor wurde aufgebrochen, ohne Diebesgut zu erlangen. Lediglich ein Lautsprecher fiel den Tätern in die Hände. Zudem wurden mehrere Scheiben von Autos, welche in der Halle standen, beschädigt und unnötigerweise Feuerlöscher entleert. Die Unbekannten flüchteten unerkannt vom Tatort. Hinweise bitte an die Polizei in Osterholz-Scharmbeck unter Telefon 04791/3070.

