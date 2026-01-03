POL-VER: Pressemitteilung vom 03.01.2026

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Unbekannte sprühen mit Pfefferspray

Verden. Am Freitagnachmittag, um 16:30 Uhr, kam es in der Verdener Innenstadt zu einem grundlosen Angriff mit Pfefferspray. In Höhe der Apotheke am Nordertor, Ecke Große Straße, wurden eine 68jährige Frau und ein 38jähriger Mann aus Verden Opfer einer Sprühattacke, so dass sie mit Atemwegs- und Augenreizungen in die Apotheke flüchteten. Zuvor wollen sie zwei jugendliche Männer an der Ecke gesehen haben, zu denen es eine keine weitere Beschreibung gibt. Ob diese etwas zum Tatgeschehen beigetragen haben oder ob die Attacke aus einem vorbeifahrenden Auto kam, gibt den aufnehmenden Polizeibeamten noch Rätsel auf. Weitere Opfer und Zeugen, die etwas zur Aufklärung des Vorfalles beitragen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter Tel. 04231/8060 zu melden.

Getränkekisten auf der Fahrbahn verteilt

Oyten. Am frühen Freitagmorgen, gegen 04:30 Uhr, musste die Anschlussstelle Sebaldsbrück an der A 27 in Fahrtrichtung Hannover gesperrt werden. Grund dafür war, dass der 32jährige Fahrer eines Getränkelasters beim Befahren der Autobahnauffahrt hunderte Getränkekisten verloren hatte. Als Grund für das Malheur wird nach ersten Erkenntnissen ein technischer Defekt vermutet. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Für die Zeit der Aufräumarbeiten und das Umladen der auf der Ladefläche verbliebenen Getränkekisten auf einen anderen Lkw musste die Anschlussstelle bis in die Vormittagsstunden gesperrt bleiben.

Böller beschädigen Eingangstür

Oyten. In der Silvesternacht, gegen 01:00 Uhr, begaben sich vermutlich zwei männliche Personen zur Volksbank Oyten und platzierten unmittelbar an der Verglasung der Zugangstür einen Feuerwerkskörper. Nach dem Entzünden entfernten sich die beiden Männer fluchtartig zu Fuß in Richtung Ortsmitte. Durch die Detonation des Knallkörpers riss die dortige Verglasung vollständig, so dass ein erheblicher Sachschaden entstanden ist. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Oyten unter Tel. 04207/911060 zu melden.

Sachbeschädigung an Supermarkt

Bassen. In einem Zeitraum vom Nachmittag des 31.12.2025 bis zum Morgen des 02.01.2026 wurde durch bislang unbekannte Täter ein Knallkörper unmittelbar an einer Verglasung im Eingangsbereich des Penny-Marktes in Bassen gezündet. Durch die Detonation des Knallkörpers riss die Verglasung, so dass dem Markt ein erheblicher Schaden entstanden ist. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Oyten unter Tel. 04207/911060 zu melden.

Fahranfänger kommt von der Fahrbahn ab

Thedinghausen. Am Freitagmorgen, gegen 08:40 Uhr, befuhr ein 21jähriger aus Verden mit seinem BMW die Landesstraße 203 von Lunsen in Richtung Thedinghausen. In einer Linkskurve, kurz vor dem Ortseingang, kam der junge Mann mit seinem Fahrzeug alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte dort mit einem Baum und kam anschließend auf dem Dach zum Liegen. Der junge Fahrer verletzte sich bei dem Verkehrsunfall leicht und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand Totalschaden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Keine relevanten Meldungen

