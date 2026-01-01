PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 01.01.2026

Polizeiinspektion Verden/Osterholz (ots)

Pressemeldung vom 01.01.2026

Bereich PI Verden

Rauchentwicklung in Wohnhaus

In der Silvesternacht kam es gegen 02:00 Uhr zu einer Auslösung eines Hausnotrufes aus einem Einfamilienhaus in der Etelser Bahnhofstraße in Langwedel. Ein Adventskranz geriet aus bislang ungeklärter Ursache in Brand und sorgte für eine starke Rauchentwicklung in dem Wohnhaus. Die 85-jährige Bewohnerin des Hauses konnte durch Rettungskräfte aus dem Wohnhaus verbracht werden und wurde leicht verletzt einem Krankenhaus zugeführt. An dem Gebäude entstand kein Schaden, das Haus ist jedoch vorerst nicht bewohnbar.

Silvesternacht im Landkreis Verden

Die Silvesternacht im Bereich Verden und Achim verlief größtenteils ruhig und friedlich. Es kam zu mehreren Sachbeschädigungen u.a. an Fahrzeugen sowie zu kleineren Bränden an Müllbehältern, die größtenteils durch Feuerwerkskörper entzündet wurden. Kleinere Körperverletzungen und Streitereien blieben nicht aus. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Bereich PK Achim

Brand einer Papiertonne

Oyten. Am frühen Neujahrsmorgen geriet in der Fuldastraße eine Altpapiertonne in Brand. Das Feuer breitete sich auf ein nahes Gerätehaus und weitere Gegenstände aus. Bei eigenen Löschversuchen wurden drei Menschen leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht, die Freiwillige Feuerwehr konnte das Feuer schließlich löschen. Die Brandursache ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Bereich PK Osterholz

Sachbeschädigungen in Schwanewede

Schwanewede. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zerstörten unbekannte Personen sowohl die Verglasung eines Busstellenhäuschens am Molkereiweg als auch eine Fensterscheibe eines Transporters auf dem Parkplatz am Molkereiweg. Ermittlungen sind eingeleitet worden. Zeugen können sich gerne bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck (04791 3070) oder bei der Polizei in Schwanewede (04209 918650) melden.

Sachbeschädigung in der Silvesternacht

Osterholz-Scharmbeck. Kurz vor dem Jahreswechsel warfen Unbekannte einen pyrotechnischen Gegenstand in einen Mülleimer auf dem Parkplatz des Nettomarktes in Scharmbeckstotel. Infolgedessen geriet der Mülleimer in Brand und musste von der Feuerwehr gelöscht werden. Nur so konnte ein Übergreifen des Feuers auf einen nahestehenden Unterstand verhindert werden. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei Osterholz-Scharmbeck unter der Tel. 04791 3070 entgegen.

Bereich ESD-BAB Langwedel

Keine relevanten Ereignisse.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz
- Wache -

Telefon: 04231/806-212
https://www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ
www.instagram.com/polizei.verden.osterholz
www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell

