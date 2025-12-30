PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Fahrer verstirbt nach Verkehrsunfall+

Landkreis Osterholz (ots)

Osterholz-Scharmbeck. Heute kam es gegen 13 Uhr in der Straße Stubbenkuhle zu einem schweren Verkehrsunfall. Bisherigen Informationen zufolge befuhr ein 81-jähriger Fahrer eines Renault die Siemensstraße und wollte nach rechts in die Straße Stubbenkuhle abbiegen. Nach ersten Erkenntnissen erlitt er während der Fahrt einen medizinischen Notfall. Dadurch kollidierte er mit dem wartenden Ford eines 25-jährigen Fahrers, der nach links in die Siemensstraße abbiegen wollte. Der Rettungsdienst brachte den 81-Jährigen umgehend in ein Krankenhaus, dort verstarb er kurz darauf jedoch. Nach ersten Erkenntnissen blieben die weiteren Beteiligten, der 25-Jährige sowie eine Beifahrerin in dem Renault, unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 5.000 Euro. Die Unfallstelle musste für die Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Gegen 14.45 Uhr waren die Fahrzeuge abgeschleppt und die Sperrung wurde aufgehoben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell

