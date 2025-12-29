Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Radfahrer rutscht gegen Pkw++Von Fahrbahn abgekommen+

LANDKREIS VERDEN

+Radfahrer rutscht gegen Pkw+ Achim. Am Sonntagabend, gegen 19.40 Uhr, verletzte sich ein 52-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall leicht. Er war auf dem Radweg der Obernstraße unterwegs und fuhr auf den in einer Seitenstraße an der Einmündung verkehrsbedingt wartenden BMW eines 27-Jährigen zu. Ersten Erkenntnissen zufolge bremste der Radfahrer, kam aufgrund von Glätte jedoch zu Fall und rutschte gegen den Pkw. Er wurde anschließend leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

+Von Fahrbahn abgekommen+ A27/Kirchlinteln. Auf der A27 in Richtung Cuxhaven, zwischen den Anschlussstellen Walsrode-West und Verden-Ost, kam es am frühen Montagmorgen, gegen 0.50 Uhr, zu einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall. Ein 21 Jahre alter Fahrer war aus bislang ungeklärter Ursache mit der Mittelschutzplanke kollidiert und anschließend nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Er verletzte sich dabei leicht und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug musste von der Feuerwehr aus dem Seitenraum geborgen werden. Der BMW wurde anschließend abgeschleppt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 5.000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

