POL-VER: Pressemitteilungen für die Landkreise Verden/Osterholz

PI Verden/Osterholz (ots)

Bereich Verden:

+++ Einbruchdiebstähle aus Pkw +++

Verden. Im Müllerskamp sowie den umliegenden Straßen kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu mehreren Diebstählen aus Kraftfahrzeugen. Die bisher unbekannten Täter schädigten in unterschiedlicher Weise mehrere Transportfahrzeuge und entwendeten Kraftstoff und technische Geräte. Die Polizei Verden sucht Zeugen, die die Taten beobachtet haben. Hinweise werden unter der 04231/8060 entgegengenommen.

Bereich PK Achim:

- Keine presserelevanten Ereignisse -

Bereich ESD-BAB Langwedel:

- keine presserelevanten Ereignisse -

Bereich PK Osterholz:

+++ Rasenmäherdiebstahl am Friedhof +++

Schwanewede. Im Zeitraum von Heiligabend bis Samstagmittag hebelten derzeit unbekannte Täter den Geräteschuppen eines Friedhofs auf und entwendeten den Rasenmäher. Zusätzlich versuchten die Täter mit einer Leiter aus dem Schuppen das Kupferdach der dortigen Kapelle abzubauen. Dies gelang den Tätern jedoch nicht. Ein Strafverfahren ist eingeleitet worden.

+++ Diebstahlstäter gefasst +++

Schwanewede. Samstagnachmittag betrat ein Täter das Wohngrundstück einer Familie, indem er sich vermutlich durch einen beschädigten Zaun hindurchdrängte. Danach entfernte er eine Überwachungskamera und entwendete eine Wanduhr, Weichspüler und Schuhe. Während der polizeilichen Maßnahmen konnte ein 41-jähriger Mann angetroffen werden und das Diebesgut bei ihm im Rucksack festgestellt werden. Gegen den Mann sind Ermittlungen eingeleitet worden.

