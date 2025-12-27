Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung für die PI Verden/Osterholz vom 27.12.2025

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

Landkreis Verden.

- keine presserelevanten Ereignisse im letzten Zeitraum-

-----------------------------

Landkreis Osterholz.

Osterholz-Scharmbeck. In den Abendstunden des zweiten Weihnachtsfeiertages brannten in der Innenstadt von Osterholz-Scharmbeck mehrere an der Straße gelagerte Müllsäcke. Die Feuerwehr rückte aus und löschte den Brand. Die Brandursache war für die Feuerwehr nicht mehr festzustellen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei ist Osterholz-Scharmbeck unter der Nummer 04791 - 3070 entgegen.

