Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Zeugen zu Diebstahl gesucht+

Landkreis Verden (ots)

Verden. Am Montagmorgen kam es auf dem Parkstreifen in der Schleppenföhrerstraße zu einem Diebstahl aus einem geparkten Pkw.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge saß eine 59-Jährige auf dem Fahrersitz ihres abgeparkten Fahrzeugs, als ein bislang unbekannter Mann zunächst wortlos die Beifahrertür öffnete und auf dem Beifahrersitz Platz nahm. Auf die Aufforderung der 59-Jährigen, den Pkw umgehend zu verlassen, stieg der Mann aus, öffnete jedoch im Anschluss die hintere Beifahrertür und entwendete eine dort abgelegte braune Lederhandtasche. Anschließend flüchtete er in Richtung Andreaswall.

Bei dem Mann soll es sich um eine Schwarze Person, ca. 170-175 cm groß, mit kräftiger bzw. korpulenter Statur gehandelt haben. Er habe schulterlange Dreadlocks gehabt und dazu eine Strickmütze getragen. Bekleidet war er mit einer schwarzen Hose und einer blauen Jacke.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 04231-8060 bei der Polizei Verden zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Fenja Land
Telefon: 04231/806-104
E-Mail: pressestelle@pi-ver.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ
www.instagram.com/polizei.verden.osterholz
www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell

