Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Einbruch in Firma++Zwei Verletzte bei Unfall++Zigarettenautomaten gesprengt++Unfall beim Abbiegen++Fußgängerin angefahren+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Einbruch in Firma+ Oyten. Am Montag, zwischen 15.30 Uhr und 21 Uhr, kam es in der Lübkemannstraße zu einem Einbruch in eine Produktionsfirma. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam über ein Fenster Zugang zu den Betriebsräumen und beschädigten in diesen Teile der Alarmanlage und eines Zeiterfassungssystems. Ob Sie etwas entwendeten, ist noch unklar. Zeugen, die Hinweise zu der Tat haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter 04202-9960 zu melden.

+Zwei Verletzte bei Unfall+ Langwedel/A27. Auf der A27 in Richtung Bremen, zwischen den Anschlussstellen Langwedel und Achim-Ost, musste eine 58 Jahre alte Fahrerin eines Toyota gegen 16 Uhr verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender 43 Jahre alter Fahrer eines VW erkannte dies zu spät und fuhr auf den Toyota auf. Durch die Kollision geriet der Toyota ins Schleudern und stieß mit einem weiteren VW einer 33-jährigen Fahrerin zusammen. Durch den Unfall waren alle drei Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten im Verlauf abgeschleppt werden. Die 58-Jährige und die 33-Jährige erlitten leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst versorgt. Für die Unfallaufnahme musste kurzzeitig eine Vollsperrung eingerichtet werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 26.000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Zigarettenautomaten gesprengt+ Worpswede. In der Nacht von Montag auf Dienstag, gegen 00.30 Uhr, sprengten bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Straße Hörenberg auf und stahlen Bargeld und Zigaretten. Mehrere Anwohner bemerkten in der Nacht eine massive Explosion und wählten daraufhin den Notruf. Durch die Sprengungen wurde der Automat vollständig zerstört. Ein gegenüberliegendes Gebäude wurde ebenfalls leicht beschädigt. Ersten Zeugenangaben zufolge soll es sich um zwei Täter gehandelt haben, welche anschließend mit einem Pkw in Richtung Grasberg geflüchtet seien. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Fahrzeug haben oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791-3070 zu melden.

+Unfall beim Abbiegen+ Osterholz-Scharmbeck. Am Montag, gegen 13.55 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Audi-Fahrer die Straße Am Hohenberg und beabsichtigte, nach links in die Franz-Liszt-Straße abzubiegen. Er übersah dabei einen 50-jährigen VW-Fahrer, welcher die Franz-Liszt-Straße befuhr und an der Einmündung nach rechts abbiegen wollte. In der Einmündung stießen die beiden Fahrzeuge zusammen und der 50-Jährige wurde leicht verletzt. Sein VW war anschließend nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

+Fußgängerin angefahren+ Worpswede. Bei einem Verkehrsunfall auf der Hembergerstraße wurde am Montagnachmittag, gegen 16 Uhr, eine 65-jährige Fußgängerin leicht verletzt. Ein 24-jähriger Transporterfahrer übersah auf Höhe eines Fußgängerüberwegs die von rechts kommende Fußgängerin, welche die Fahrbahn auf dem Überweg überqueren wollte. Es kam zum Zusammenstoß und die Frau musste medizinisch vom Rettungsdienst versorgt werden. Sie kam anschließend in ein Krankenhaus. An dem Transporter entstand ein geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell