POL-VER: Pressemitteilung vom 31.12.2025

LANDKREIS VERDEN

Bereich Achim

Räuberischer Diebstahl durch falschen Bankmitarbeiter Oyten. Am Dienstagnachmittag meldete sich eine angebliche Bankmitarbeiterin bei einer 84-jährigen Bassenerin. Nachdem sie unter einem Vorwand die PIN der Geschädigten erfragt hatte, erschien kurze Zeit später ein Komplize bei der Geschädigten. Unter dem Vorwand ihre ec-Karte überprüfen zu wollen, entriss er ihr diese schließlich. Anschließend wurde eine größere Bargeldsumme von ihrem Konto abgehoben. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Achim unter der Telefonnummer 04202/9960 zu melden. Die Polizei warnt daher noch einmal eindringlich davor am Telefon persönliche Daten herauszugeben. Im Zweifelsfall sollte man umgehend das Telefonat beenden und sich an die Polizei wenden.

Räuberischer Diebstahl im Supermarkt

Achim. Am Dienstagabend entwendete ein 19-jähriger Spirituosen in einem Supermarkt am Fritz-Lieken-Eck. Als er durch eine Mitarbeiterin am Verlassen des Marktes gehindert werden sollte, versuchte er diese zu schlagen. Sie konnte dem Schlag jedoch ausweichen. Als der Täter folgend von einem weiteren Mitarbeiter auf dem Parkplatz gestellt wurde, kam es zu einem Handgemenge. In dessen Verlauf bewarf der Beschuldigte den Mitarbeiter mit den zuvor entwendeten Spirituosen, verfehlte ihn jedoch. Der Täter konnte im Nahbereich durch Polizeibeamte gestellt werden. Er wurde für weitere Ermittlungen mit zur Achimer Dienststelle verbracht.

Einbrüche in Transporter

Achim. In der Nacht zu Dienstag gingen unbekannte Täter mehrere Transporter in der Clüverstraße, der Hinrich-Brüns-Straße und der Potsdamer Straße an. Aus den Fahrzeugen wurde Werkzeug im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Polizei Achim unter der Telefonnummer 04202/9960.

Garagenbrand mit mehreren Leichtverletzten Oyten. Am Dienstagabend kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand in einer Garage in der Straße Schafköben. Durch die hierbei entstandenen Rauchgase wurden insgesamt zwölf Bewohner des angrenzenden Wohnhauses leicht verletzt. Durch den Rettungsdienst wurde daher ein Großalarm ausgelöst. Zwei Bewohner wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell abgelöscht werden, so dass nur geringer Gebäudeschaden in der Garage entstand.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

LANDKREIS OSTERHOLZ

Wohnungseinbruchdiebstahl

Worpswede. Am 30.12.2025 zwischen 11:45 Uhr und 20:50 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter unerlaubt Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Nach dem Durchsuchen diverser Räume verließen die Täter unerkannt das Haus durch die Eingangstür. Hinweise bitte an die Polizei in Osterholz-Scharmbeck unter der Telefonnummer 047913070.

Missbrauch von Feuerwerkskörpern

Schwanewede. Um 22:45 Uhr am 30.12.2025 schossen unbekannte Täter eine Rakete auf einen Passanten und seinen Hund. Der Hund wurde durch die Rakete getroffen und sein Fell wurde leicht versengt. Die Polizei Schwanewede hat die Ermittlungen aufgenommen. Etwaige Hinweise bitte an die Polizei unter der Telefonnummer 04209 918650.

