Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz vom 02.01.2026

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Rauchentwicklung durch unsachgemäße Ofennutzung+ Achim. Am Donnerstag wurden Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr gegen 16.10 Uhr in der Buchenstraße zu einer Rauchentwicklung in einem Wohnhaus gerufen. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte die Bewohnerin altes Brot zum Heizen eines Ofens verwendet. Dadurch war es zu einer vermehrten Rauchentwicklung gekommen. Nach der Kontrolle durch die Feuerwehr und eines Schornsteinfegers konnte die Bewohnerin zurück in ihr Wohnhaus. Ein Sachschaden entstand dabei nicht.

+Alkoholisierter Fahrer prallt gegen Gartenzaun+ Am Donnerstag, gegen 12 Uhr, kam ein 61-jähriger Skoda-Fahrer auf der Bremer Straße in Höhe der Memelstraße von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Zaun eines Vorgartens. Der Fahrer erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ein zuvor durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,4 Promille. Im Krankenhaus wurde ihm daraufhin für das Strafverfahren eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde ebenfalls für das Strafverfahren sichergestellt. Der Pkw musste anschließend abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 5.500 Euro beziffert.

+Pkw kommt in Garten zum Stehen+ Langwedel. Bei einem Verkehrsunfall auf der Grasdorfer Straße wurden am Donnerstagabend drei Personen leicht verletzt. Gegen 19.10 Uhr geriet eine 18-jährige Fahrerin eines BMW aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte im Seitenraum einen Baum, bevor das Fahrzeug einen Zaun und die dahinterliegende Hecke durchbrach. Anschließend kam der BMW im Vorgarten eines Wohnhauses zum Stillstand. Die Fahrerin sowie zwei 22 und 16 Jahre alte Beifahrerinnen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Der Pkw musste anschließend mit einem Kran vom Abschlepper aus dem Garten geborgen werden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Mülltonnen geraten in Brand+ Lilienthal. Am Mittwochmorgen, gegen 06.30 Uhr, gerieten in der Zinckestraße zwei Restmülltonnen vermutlich in Brand. Nach ersten Erkenntnissen waren entsorgte Knallkörperreste ursächlich für das Feuer. Die Feuerwehr konnte das Feuer rasch löschen und ein Übergreifen auf angrenzende Gebäude verhindern. Es entstand weder Personen- noch Gebäudeschaden.

+Alkoholfahrt beendet - Führerschein beschlagnahmt+ Ritterhude. Am Donnerstagmorgen, gegen 05.40 Uhr, fiel einer Zeugin auf der Straße An der B6 ein VW auf, der in Schlangenlinien und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit geführt wurde. Sie informierte die Polizei, welche den Fahrer schließlich in Höhe der Werschenreger Straße kontrollierte. Dabei stellte sich heraus, dass der 69-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm 1,7 Promille. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Er hat nun mit einem Strafverfahren zu rechnen.

+Auffahrunfall am Fußgängerüberweg+ Osterholz-Scharmbeck. In der Bördestraße ereignete sich am Donnerstagnachmittag ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 49 Jahre alter VW-Fahrer bremste aufgrund eines Fußgängers am dortigen Fußgängerüberweg ab. Eine nachfolgende 39 Jahre alte Fahrerin eines VW erkannte dies zu spät und fuhr auf einen zwischen den beiden Fahrzeugen fahrenden 25-jährigen Audi-Fahrer auf. Anschließend schob sie den Audi auf den VW des 49-Jährigen. Der 25-jährige Fahrer des mittleren Pkw erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. An allen drei Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 8.000 Euro.

