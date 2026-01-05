Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Von Fahrbahn abgekommen und verletzt++Motorraum fängt zu brennen an+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Von Fahrbahn abgekommen und verletzt+ Verden. Auf der Holtumer Straße, im Ortsteil Walle, verletzte sich am Sonntag, gegen 17.35 Uhr, eine 30-jährige Skoda-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall leicht. In einem Kurvenbereich kam sie alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und touchierte einen Straßenbaum. Anschließend rutschte sie einen leichten Abhang hinunter und kam auf einem angrenzenden Feld zum Stehen. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 12.000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Motorraum fängt zu brennen an+ Osterholz-Scharmbeck. In der Stader Landstraße kam es am Sonntag, gegen 13.45 Uhr, zu einem Fahrzeugbrand. Ersten Informationen zufolge bemerkte eine 73-jährige Fahrerin eine Rauchentwicklung aus dem Motorraum, nachdem sie den Peugeot abgestellt hatte. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen, der Motorraum brannte dennoch vollständig aus. An dem Fahrzeug entstand ein geschätzter Sachschaden von 6.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur bislang ungeklärten Brandursache aufgenommen. Diese dauern derzeit an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell