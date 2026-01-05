PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Verden / Osterholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Von Fahrbahn abgekommen und verletzt++Motorraum fängt zu brennen an+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Von Fahrbahn abgekommen und verletzt+ Verden. Auf der Holtumer Straße, im Ortsteil Walle, verletzte sich am Sonntag, gegen 17.35 Uhr, eine 30-jährige Skoda-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall leicht. In einem Kurvenbereich kam sie alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und touchierte einen Straßenbaum. Anschließend rutschte sie einen leichten Abhang hinunter und kam auf einem angrenzenden Feld zum Stehen. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 12.000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Motorraum fängt zu brennen an+ Osterholz-Scharmbeck. In der Stader Landstraße kam es am Sonntag, gegen 13.45 Uhr, zu einem Fahrzeugbrand. Ersten Informationen zufolge bemerkte eine 73-jährige Fahrerin eine Rauchentwicklung aus dem Motorraum, nachdem sie den Peugeot abgestellt hatte. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen, der Motorraum brannte dennoch vollständig aus. An dem Fahrzeug entstand ein geschätzter Sachschaden von 6.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur bislang ungeklärten Brandursache aufgenommen. Diese dauern derzeit an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Fenja Land
Telefon: 04231/806-104
E-Mail: pressestelle@pi-ver.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ
www.instagram.com/polizei.verden.osterholz
www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Verden / Osterholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Alle Meldungen Alle
  • 03.01.2026 – 12:37

    POL-VER: Pressemitteilung vom 03.01.2026

    PI Verden/Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN Unbekannte sprühen mit Pfefferspray Verden. Am Freitagnachmittag, um 16:30 Uhr, kam es in der Verdener Innenstadt zu einem grundlosen Angriff mit Pfefferspray. In Höhe der Apotheke am Nordertor, Ecke Große Straße, wurden eine 68jährige Frau und ein 38jähriger Mann aus Verden Opfer einer Sprühattacke, so dass sie mit Atemwegs- und Augenreizungen in die Apotheke ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 11:26

    POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz vom 02.01.2026

    Landkreise Verden & Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN +Rauchentwicklung durch unsachgemäße Ofennutzung+ Achim. Am Donnerstag wurden Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr gegen 16.10 Uhr in der Buchenstraße zu einer Rauchentwicklung in einem Wohnhaus gerufen. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte die Bewohnerin altes Brot zum Heizen eines Ofens verwendet. Dadurch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren