Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Eigentümer zu Fahrrädern gesucht+

Landkreis Verden (ots)

Langwedel. Bislang unbekannte Täter haben mehrere am Bahnhof Langwedel abgestellte Fahrräder beschädigt und anschließend im Bahnhofstunnel abgelegt. Der Vorfall wurde bereits am 27.12.2025 festgestellt. Derzeit ist unklar, ob die beschädigten Fahrräder zuvor möglicherweise entwendet wurden.

Bei den vier Fahrrädern handelt es sich um ein Herrenrad der Marke CURTIS in der Farbe Grau, 1x Damenrad mit unbekannter Marke in der Farbe Schwarz mit einem schwarzen Kettenschloss, ein Damenrad der Marke ALU CITYSTAR in silberner Farbe und Damenrad der Marke KALKHOFF in der Farbe Schwarz.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die ihr Fahrrad vermissen oder Hinweise zu den Eigentumsverhältnissen geben können sich unter der Telefonnummer 04232-934490 bei der Polizeistation Langwedel zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Fenja Land
Telefon: 04231/806-104
E-Mail: pressestelle@pi-ver.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ
www.instagram.com/polizei.verden.osterholz
www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

