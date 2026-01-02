FW Stuttgart: Containerbrand im Innenhof des Klinikums Stuttgart

Feuerwehr Stuttgart

- Feuer in einem Baustellencontainer im Innenhof des Klinikums Stuttgart - Keine Gefährdung von Patienten oder von anderen Personen - Feuerwehr mit einem Großaufgebot an der Einsatzstelle

In den frühen Morgenstunden des 2. Januar 2026 meldeten gegen 6:00 Uhr mehrere Anrufer der Feuerwehr Stuttgart einen Brand im Außenbereich des Klinikums Stuttgart. Aufgrund des besonderen Objekts alarmierte die Integrierte Leitstelle Stuttgart mehrere Löschzüge der Berufsfeuerwehr sowie zahlreiche Sonderfahrzeuge zum Einsatzort.

Beim Eintreffen fanden die Einsatzkräfte eine starke Verrauchung im Innenhof des Klinikums vor. Auf der dortigen Baustelle brannten Baustellenabfälle in einem großen Container, die Flammen ragten ca. drei Meter in die Höhe. Die Feuerwehr nahm ein Löschrohr zur Brandbekämpfung und ein weiters Löschrohr zum Schutz der angrenzenden Gebäude vor.

Kurz vor 6:30 Uhr konnte das Feuer gezielt abgelöscht werden und die Einsatzstelle auf die Kräfte der Feuerwache 2 West reduziert werden. Gegen 7:30 Uhr konnten die Einheiten den Einsatz beenden.

Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Patienten des Klinikums, der Brand beschränkte sich lediglich auf den Baustellencontainer im Außenbereich. Auch das Eindringen von Brandrauch in die Klinikgebäude konnte durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr verhindert werden. Der Klinikbetrieb konnte ungehindert weitergeführt werden.

Einsatzkräfte:

Berufsfeuerwehr

Feuerwache 1: Löschzug, Kleineinsatzfahrzeug-Türöffnung

Feuerwache 2: Löschzug, Inspektionsdienst, Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter-Atemschutz

Feuerwache 3: Direktionsdienst, Einsatzleitwagen 2

Feuerwache 4: Löschzug, Gerätewagen Atemschutz-Messtechnik

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Birkach: Gerätewagen Messtechnik

Abteilung Degerloch: Einsatzleitwagen zur Führungsunterstützung

Rettungsdienst

Leitender Notarzt, Organisatorischer Leiter Rettungsdienst 3 Rettungswagen

