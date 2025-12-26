PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Stuttgart-Mitte: Zimmerbrand in Mehrfamilienhaus - Zimmerbrand in 1.OG - 1 Person nach Reanimation verstorben - 1 Person mit CO Vergiftung gerettet

Stuttgart (ots)

Über den Notruf 112 gingen kurz nach 21 Uhr mehrere Anrufe über eine starke Rauchentwicklung aus einem Fenster eines Mehrfamilienhauses ein. Daraufhin alarmierte die Integrierte Leitstelle umgehend die Feuerwehr und den Rettungsdienst. Ein in der Nähe befindlicher RTW konnte nach kurzer Zeit das Schadensereignis bestätigen und das Einsatzstichwort wurde noch auf Anfahrt des zuständigen Löschzugs erhöht und weitere Kräfte alarmiert.

Der Treppenraum des Mehrfamilienhauses war rauchfrei. Umgehend wurde die Brandbekämpfung mit einem Trupp unter Atemschutz aufgenommen. Parallel wurden die verrauchten Bereiche im Brandgeschoss mit einem weiteren Trupp nach Personen abgesucht, in der Brandwohnung wurde eine leblose Person aufgefunden. Leider war die Person bereits verstorben.

Der Brand konnte durch einen Atemschutztrupp mit einem Löschrohr schnell gelöscht werden. Durch den Einsatz eines mobilen Rauchverschlusses in Kombination mit einer maschinellen Belüftung des Treppenraums konnte dieser über die komplette Dauer des Einsatzes rauchfrei gehalten werden.

Im weiteren Verlauf wurden die restlichen Wohnungen des Objekts durch die Feuerwehr kontrolliert, da ein Raucheintrag nicht auszuschließen war.

Die Ermittlungen zur Brandursache hat das Polizeipräsidium Stuttgart aufgenommen.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr Feuerwache 1: Löschzug Feuerwache 2: Inspektionsdienst, Löschfahrzeug, Gerätewagen-Hygiene Feuerwache 4: Gerätewagen-Atemschutz/Messtechnik

Rettungsdienst

Organisatorischer Leiter Rettungsdienst Leitender Notarzt Medical-Intervention-Car (MIC) 3 Rettungswagen

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Stuttgart
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

0711 216 73555
37-Pressestelle@stuttgart.de
www.feuerwehr-stuttgart.de

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

