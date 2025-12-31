Feuerwehr Bochum

FW-BO: Nächtlicher Brand in einem Restaurant

Bochum (ots)

In den frühen Morgenstunden des 31. Dezember wurde die Feuerwehr Bochum gegen 04:20 Uhr zu einem Einsatz in der Kohlenstraße alarmiert. In einem Restaurant, das in das Gebäude eines Supermarktes integriert ist, hatte eine Polizeistreife eine Rauchentwicklung festgestellt und umgehend die Feuerwehr verständigt.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Innenstadtwache drang dichter Rauch aus den Verkaufsräumen. Ein Trupp unter Atemschutz verschaffte sich gewaltsam Zugang zu dem Restaurant und ging zur Brandbekämpfung ins Innere des Gebäudes vor. Nach kurzer Suche konnte der Brandherd lokalisiert und erfolgreich abgelöscht werden. Im Anschluss wurde das Gebäude belüftet, um die Rauchgase zu entfernen. Die Einsatzstelle wurde zur weiteren Ermittlung der Brandursache an die Polizei übergeben.

Nach rund eineinhalb Stunden war der Einsatz beendet. Insgesamt waren rund 30 Einsatzkräfte vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell