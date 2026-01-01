Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Silvesterbilanz der Feuerwehr Stuttgart

- 75 Brandeinsätze im Stadtgebiet Stuttgart

- Leichter Rückgang der Einsatzzahlen

- Keine Übergriffe auf Einsatzkräfte

Die Feuerwehr Stuttgart zieht eine positive Silvesterbilanz zum Jahreswechsel 2025 / 2026. Wie in den vergangenen Jahren waren auf Feuerwachen, der Integrierten Leitstelle und dem Einsatzführungsdienst zusätzliche Einsatzkräfte im Einsatz. Insgesamt waren von der Berufsfeuerwehr knapp über 100 Einsatzkräfte im Dienst. Die Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr Stuttgart unterstützten in der Silvesternach mit weit über 100 Einsatzkräftent.

Insgesamt waren in der Silvesternacht rund 75 Brandeinsätze durch die Feuerwehr Stuttgart abzuarbeiten (Stand: 6 Uhr). Dies ist ein leichter Rückgang der Einsatzzahlen im Vergleich zu den zwei vergangenen Jahreswechseln. Beim Jahreswechsel 2024 / 2025 mussten noch rund 100 Brandeinsätze abgearbeitet werden.

Stand 6 Uhr sind in Stuttgart keine Übergriffe auf Einsatzkräfte der Feuerwehr bekannt. Die Feuerwehr Stuttgart bedankt sich bei allen Stuttgarterinnen und Stuttgartern welche verantwortungsvoll mit Feuerwerk umgangenen sind und sich an die bestehenden Regeln gehalten haben. Somit war es für die Einsatzkräfte der Feuerwehr Stuttgart ein arbeitsintensiver, aber friedlicher Jahreswechsel. Die Feuerwehr Stuttgart wünscht ein frohes, gesundes und sicheres neues Jahr 2026.

Bei den Bränden handelte es sich überwiegend um Kleinbrände von Mülleimern, Vegetation oder Fahrzeugen. Dabei musste oftmals auch ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude, Fahrzeug oder Vegetation verhindert werden. An mehreren Einsatzstellen mussten nach den Löscharbeiten der Winterdienst Straßenglätte durch gefrierendes Löschwasser beseitigen. Neben diesen Kleinbränden kam es zu den untenstehenden, größeren Brandeinsätzen.

18:30 Uhr: Balkonbrand in Stuttgart-Rot

Gegen 18:30 Uhr meldeten Anwohner einen Balkonbrand in der Schozacher Straße in Stuttgart-Rot. Der Brand konnte durch einen Atemschutztrupp mit einem Löschrohr schnell unter Kontrolle gebracht werden. Ein weiterer Brandübergriff auf die Fassade konnte somit verhindert werden.

20:25 Uhr: Brennende Möbel auf Dachterrasse in Stuttgart-Süd

Zahlreiche Anrufer meldeten gegen 20:25 Uhr Flammen aus einem Dachstuhl in der Adlerstraße in Stuttgart-Süd. Es brannten Möbel auf einer Dachterrasse. Durch den Einsatz von zwei Drehleitern konnte ein Brandübergriff auf das Dach und die angrenzende Wohnung verhindert werden. Nach eineinhalb Stunden konnten die Einsatzkräfte wieder einrücken.

23:45 Uhr: Brand im Treppenhaus eines Wohn-/ Geschäftshauses in Stuttgart-Freiberg

Zu einer starken Rauchentwicklung kam es gegen 23:45 Uhr durch einen Brand in einem Treppenhaus im Max-Brod-Weg in Stuttgart-Freiberg. Der brennende Briefkasten in einem Treppenhaus konnte durch Anwohner mit einem Feuerlöscher fast vollständig gelöscht werden. Dennoch waren zwei Etagen des Wohn- und Geschäftsgebäudes stark verraucht und mussten mit maschinellen Lüftern der Feuerwehr entraucht werden.

00:10 Uhr: Brennende Pallettenstapel in Stuttgart-Zuffenhausen

Mehrere brennende Pallettenstapel wurden der Feuerwehr Stuttgart gegen 00:10 Uhr in der Ludwigsburger Straße in Stuttgart-Zuffenhausen gemeldet. Bei Eintreffen der Feuerwehr brannten in einem Hinterhof eines Baustoffhandels mehrere Pallettenstapel in voller Ausdehnung. Der Brand konnte von zwei Atemschutztrupps mit zwei Löschrohren unter Kontrolle und schlussendlich gelöscht werden.

00:30 Uhr: Brennende Markise in Stuttgart-Nord

Zu einem Schwelbrand an einer Markise kam es gegen 00:30 Uhr in der Goppeltstraße in Stuttgart-Nord. Die Feuerwehr verschaffte sich über eine Steckleiter Zugang zur Markise und löschte diese ab. Hierfür war auch eine Demontage der Markise notwendig.

00:30 Uhr: Brennender Kleintransporter in Stuttgart-West

Ebenfalls gegen 00:30 Uhr meldeten mehrere Personen einen brennenden Kleintransporter in der Zeppelinstraße in Stuttgart-West. Das in Vollbrand stehende Fahrzeug konnte durch zwei Atemschutztrupps mit zwei Löschrohren abgelöscht werden.

02:15 Uhr: Dachstuhlbrand in Stuttgart-Mitte

Flammen aus einem Dachstuhl meldeten Anrufer gegen 02:15 Uhr am Kernerplatz in Stuttgart-Mitte. Der Brand im Dachbereich eines Mehrfamilienhauses konnte durch die Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden. Für die umfangreichen Nachlöscharbeiten mussten Teile des Daches durch die Feuerwehr geöffnet und nach den Löscharbeiten mit einer Plane gesichert werden.

04:00 Uhr: Brennende Garage in Stuttgart-Feuerbach

Gegen 4 Uhr alarmierten Anwohner die Feuerwehr aufgrund einer brennenden Garage in der Burgunderstraße in Stuttgart-Feuerbach. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand die Garage bereits in Vollbrand. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Garage ab und kontrollierten das angrenzende Gebäude. Gegen 5:30 Uhr konnten die Einsatzkräfte wieder einrücken.

