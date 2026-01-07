POL-VER: +Einbruch in Wohnhaus++Alkoholisierter Fahrer verursacht Verkehrsunfall++Verkehrsunfall ohne Verletzte++Gemeldeter Schornsteinbrand++Rotlicht missachtet+

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Landkreise Verden & Osterholz, Land Bremen (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Einbruch in Wohnhaus+ Emtinghausen. In der Zeit von Sonntag 15 Uhr, bis Dienstag 12.15 Uhr, sind in der Bremer Straße bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Einbrecher über ein Fenster zur Waschküche gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten ersten Informationen zufolge Schmuck. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter der Telefonnummer 04202-9960 zu melden.

+Alkoholisierter Fahrer verursacht Verkehrsunfall+ Langwedel. Am Dienstag, gegen 14.30 Uhr, kam es auf der Grasdorfer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Ein 44-jähriger Fahrer eines Transporters befuhr die Grasdorfer Straße aus Richtung Grasdorf kommend und beabsichtigte, nach links in die Straße An der Autobahn abzubiegen. Dabei missachtete er den Vorrang einer entgegenkommenden 30-jährigen VW-Fahrerin, die mit ihrem Pkw in Richtung Grasdorf unterwegs war. Sie stieß mit ihrem Fahrzeug frontal gegen den Transporter. Die Fahrerin und ein mitfahrendes Kind wurden leicht verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 17.000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass der Transporterfahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Er musste daraufhin eine Blutprobe abgeben und sein Führerschein wurde sichergestellt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Verkehrsunfall ohne Verletzte+ Lilienthal. Am Dienstagvormittag ereignete sich auf der Straße Niederende ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, bei dem die Beteiligten jedoch unverletzt blieben. Eine 43 Jahre alte Fahrerin war mit ihrem VW in Richtung Bremen unterwegs, als plötzlich ein VW-Transporter aus einer Grundstücksausfahrt von links auf die Fahrbahn fuhr. Es kam zum Zusammenstoß und an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7.000 Euro. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde im Verlauf des Tages abgeschleppt.

+Gemeldeter Schornsteinbrand+ Ritterhude. Zu einem vermeintlichen Schornsteinbrand bei einem Wohnhaus in der Straße Auf dem Berge rückten am Dienstagabend Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei aus.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte diese jedoch kein offenes Feuer mehr feststellen. Der Hauseigentümer hatte zuvor selbstständig reagiert und ein glühendes Ofenrohr mit einem Feuerlöscher abgelöscht. Zuvor war Qualm aus dem glühenden Rohr ausgetreten. Nach Überprüfung eines Schornsteinfegers, waren Verbrennungsrückstände im Ofen ursächlich für die Rauchentstehung. Ein Schaden entstand an dem Gebäude nicht.

LAND BREMEN

+Rotlicht missachtet+ Bremen. An der Kreuzung der B74 zur Ihlpohler Heerstraße kam es am Dienstagabend, gegen 18.25 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 59-jährige Citroën-Fahrerin auf der B74 aus Ritterhude kommend in Richtung der A270 unterwegs und fuhr trotz Rotlicht in den Kreuzungsbereich ein. Dabei stieß sie mit einem entgegenkommenden Dacia einer 44-jährigen Fahrerin zusammen, welche von der Bremerhavener Heerstraße kam und bei Grünlicht nach links in die Ihlpohler Heerstraße abbiegen wollte. Durch den Zusammenstoß wurde die Fahrerin des Dacia schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die 59-Jährige erlitt leichte Verletzungen und kam ebenfalls in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Für die Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich zeitweise gesperrt.

