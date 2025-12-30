Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf: Diebstahl von Baustelle

Bad Pyrmont (ots)

Zwischen Dienstag (23.12.2025) gegen 14:00 Uhr und Montag (29.12.2025) gegen 08:00 Uhr wurde von einer Baustelle in der Ockelstraße in Bad Pyrmont Werkzeug gestohlen.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einem Container. Aus diesem entwendete er Werkzeuge im Wert von ca. 5500EUR. die Person entkam unerkannt.

Zeugen, die im Tatzeitraum relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Pyrmont unter der Telefonnummer 05281/ 9899-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell