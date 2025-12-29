Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: In weniger als 24 Stunden zwei Mal kontrolliert - Mann unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein

Hameln (ots)

Am Freitag (26.12.2025) kontrollieren Polizisten in Hameln einen 35-jährigen Autofahrer, der unter dem Einfluss von Drogen stand. Keine 24 Stunden später geriet der Mann erneut in eine Polizeikontrolle. Er hatte keinen Führerschein.

Gegen 11:00 Uhr kontrollierten Polizisten den Mann in der Ohsener Straße in seinem Pkw Audi. Bei der Kontrolle nahmen die Beamten bei dem Mann Cannabis-Geruch wahr. Ein Drogentest ergab ein positives Ergebnis auf mehrere Substanzen. Es stellte sich zudem heraus, dass der Hamelner nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Durch einen Arzt wurde dem Audi-Fahrer eine Blutprobe entnommen. Das Ergebnis steht aus. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Am Samstag (27.12.2025) stellten Polizisten den Hamelner gegen 10:30 Uhr erneut fahrend in dem Pkw Audi fest. Der 35-Jährige flüchtete daraufhin mit seinem Pkw durch mehrere Straßen und anschließend fußläufig weiter. Nachdem die Beamten den Mann eingeholt und gestellt hatten erlangten diese Hinweise auf eine Beeinflussung durch Drogen und Alkohol des Fahrers. Ihm wurde erneut eine Blutprobe entnommen.

Der 35-Jährige muss sich mehrfach wegen Trunkenheit im Verkehr infolge Drogen und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

