Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Hachmühlen (ots)

Im Zeitraum von Dienstag (23.12.2025), gegen 13:00 Uhr, und Samstag (27.12.2025), gegen 10:00 Uhr, kam es in der Hachmühler Straße in Bad Münder (OT Hachmühlen) zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter über ein Fenster gewaltsam Zugang zu dem Gebäude und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen.

Die Schadenshöhe und mögliches Diebesgut sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei Hameln hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern sowie möglicherweise verwendeten Fahrzeugen geben können.

Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05151/933-222 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Leon Koch
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151 933-204
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

