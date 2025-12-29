Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zahlreiche Glätteunfälle am Wochenende - Polizei warnt

Hameln/ Hessisch Oldendorf (ots)

Am Samstag (27.12.2025) ereigneten sich in den Landkreisen Hameln-Pyrmont und Holzminden zahlreiche Glätteunfälle. Polizisten nahmen allein an diesem Tag 18 Unfälle auf, die auf Glatteis zurückzuführen sind. Der Großteil dieser Unfälle ereignete sich im Landkreis Hameln-Pyrmont.

Gegen 14:00 Uhr befuhr eine 27-Jährige die Bundesstraße 83 in Richtung Welsede. Mit der Sommerbereifung ihres Pkw kam sie auf der winterglatten Fahrbahn ins Rutschen und geriet in den Gegenverkehr. Durch Gegenlenken kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Schutzplanke. Im weiteren Verlauf rutschte sie weiter über die Straße und kollidierte erneut mit der Schutzplanke. Die Frau wurde bei dem Unfall verletzt und für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 16:10 Uhr befuhr ein 44-jähriger Mann aus Porta Westfalica mit seinem Pkw VW samt Anhänger die Untere Brückenstraße in Richtung Obere Brückenstraße in Fuhlen. Im Bereich einer Rechtskurve verlor er aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle auf der winterglatten Fahrbahn und kam ins Rutschen. Dabei kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Pkw Citroen, welcher durch den Zusammenstoß auf einen Gehweg geschoben wurde. Die 33 Jahre alte Fahrerin des Citroen wurde schwer verletzt. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Im Holzweg in Hameln verunfallten gegen 16:15 Uhr zwei Fahrzeuge, nachdem eine 19-Jährige einen 27-Jährigen mit ihrem Pkw überholte. Aufgrund der bei der Glätte nicht angepassten Geschwindigkeit, stieß die junge Frau mit ihrem Fahrzeug an das Heck des Pkw Ford. Dieser drehte sich dabei aufgrund des Glatteises und überschlug sich. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Eine 25-Jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt.

Die Polizei appelliert:

- Passen Sie Ihre Geschwindigkeit den Straßenverhältnissen an. - Rechnen Sie bei dieser Witterung mit glatten Straßen. - Halten Sie genug Abstand zu anderen Verkehrsteilnehmenden. - Planen Sie genug Zeit für Ihre Fahrten ein. - Achten Sie auf die richtige Bereifung. - Sorgen Sie vor Fahrtantritt für ausreichend gute Sicht. Das Freikratzen eines kleinen Gucklochs in der ansonsten rundherum vereisten Scheibenfläche reicht nicht aus, um am Straßenverkehr teilnehmen zu können.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell