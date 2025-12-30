Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Weiterer Einbruch in Schützenheim - Zeugen gesucht

Lenne (ots)

Im Zeitraum von Dienstag (23.12.2025), gegen 14:00 Uhr, und Montag (29.12.2025), gegen 14:00 Uhr, kam es in der Grünen Allee in Lenne zu einem Einbruch in das Vereinsheim eines Schützenvereins.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter über ein Fenster gewaltsam Zugang zu dem Gebäude und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut.

Sie entwendeten Wertgegenstände und entkamen unerkannt.

Der entstandene Gesamtschaden liegt in einem mittleren vierstelligen Bereich.

Innerhalb des genannten Tatzeitraums kam es in der Straße "Stadtpark" in Holzminden zu einem weiteren Einbruch in ein Schützenheim (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57895/6187083).

Die Polizei Holzminden hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 05531/ 958-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell