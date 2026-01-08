Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Radfahrer stürzt alleinbeteiligt++Vorfahrt missachtet++Schwerer Verkehrsunfall beim Abbiegen++Alkoholisierter Fahrer prallt gegen Steinmauer++Alkoholisiert gefahren+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Radfahrer stürzt alleinbeteiligt+ Verden. Am Mittwochvormittag kam es in der Ostertorstraße in Fahrtrichtung Nikolaiwall zu einem Verkehrsunfall. Ein 89-jähriger Radfahrer stürzte aus bislang ungeklärten Gründen alleinbeteiligt von seinem Fahrrad und verletzte sich dabei leicht. Der Mann wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

+Vorfahrt missachtet+ Kirchlinteln. Auf der Kreuzung der Hauptstraße zur Weizmühlener Straße ereignete sich am Mittwochnachmittag, gegen 15.20 Uhr, ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 29-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr die Weitzmühlener Straße in Fahrtrichtung Kirchlinteln. Beim Queren des Kreuzungsbereiches zur Hauptstraße missachtete er die Vorfahrt einer von rechts kommenden 52-jährigen Ford-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. In der Folge prallte der Mercedes leicht gegen einen weiteren Mercedes eines 53-Jährigen, der auf der gegenüberliegenden Straßenseite wartete. Die Fahrerin des Ford wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An allen drei Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden von ca. 20.500 Euro.

+Schwerer Verkehrsunfall beim Abbiegen+ Oyten. Am Mittwochabend, gegen 20 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der L168 zur Achimer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Eine 25-jährige Fahrerin eines Peugeot wollte von der Qytermühle nach links abbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten VW eines 63-jährigen Fahrers. In der Folge stießen beide Fahrzeuge im Kreuzungsbereich zusammen. Durch den Unfall wurde die 25-jährige Fahrerin schwer verletzt und musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer des entgegenkommenden Autos erlitt leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 25.000 Euro.

+Alkoholisierter Fahrer prallt gegen Steinmauer+ Dörverden. Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 03 Uhr, befuhr ein 69 Jahre alter Fahrer mit seinem Skoda die B215 in Fahrtrichtung Nienburg. Im Ortsteil Barme kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Steinmauer auf einem privaten Grundstück. Der Fahrer blieb bei dem Unfall zwar unverletzt, ohne Folgen bleibt der Zusammenstoß jedoch nicht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von über 2 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet und er musste eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde anschließend sichergestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 5.000 Euro beziffert.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Alkoholisiert gefahren+ Osterholz-Scharmbeck. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kontrollierten Beamte der Polizei Osterholz einen 70-jährigen Fahrer eines Mercedes, bei dem der Verdacht bestand, dass dieser unter dem Einfluss von Alkohol stand. Gegen 23.20 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer das silberne Fahrzeug auf der B74 in Höhe Scharmbeckstotel in Fahrtrichtung Ritterhude, da dieses mehrfach von der Fahrspur abgekommen und in den Gegenverkehr geraten sei. Nach ersten Informationen sollen andere Verkehrsteilnehmer nicht gefährdet worden sein.

Bei der anschließenden Kontrolle des 70-Jährigen ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,4 Promille. Er musste daraufhin eine Blutprobe abgeben. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet und sein Führerschein in dem Zuge sichergestellt.

Zeugen, die weitere Beobachtungen zu der Fahrweise des 70-Jährigen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791-3070 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell