Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Zwischenbilanz zu wetterbedingten Einsätzen in den Landkreisen Verden und Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

In den Landkreisen Verden und Osterholz kam es seit den frühen Morgenstunden immer wieder zu Einsätzen im Zusammenhang mit der aktuellen Wetterlage. Größere Unfälle blieben bislang glücklicherweise aus.

Im Landkreis Verden wurden seit etwa 4 Uhr rund neun Verkehrsunfälle gemeldet, bei denen Fahrzeuge von der Fahrbahn abgekommen, ins Schleudern geraten oder in kleinere Auffahrunfälle verwickelt waren. Bei allen Unfällen blieb es bei Blechschäden, Verletzte gab es nicht. Eine ähnliche Anzahl an Einsätzen wurde im Zusammenhang mit Verkehrsbehinderungen und Gefahrenstellen registriert. Auf der A1 zwischen dem Bremer Kreuz und der Anschlussstelle Uphusen/Bremen-Mahndorf geriet ein Lkw ins Rutschen und blockierte zeitweise zwei Fahrstreifen. In Emtinghausen blieben mehrere Pkw aufgrund starker Schneeverwehungen im Schnee stecken und mussten durch den Winterdienst befreit werden. Auf den Autobahnauffahrten der A1 und A27 kamen außerdem mehrere Lkw aufgrund der glatten Fahrbahn nicht mehr weiter und sorgten für Verkehrsbehinderungen.

Auch im Landkreis Osterholz kam es zu mehreren wetterbedingten Einsätzen. Insgesamt wurden bislang rund fünf Verkehrsunfälle registriert. In vier Fällen gerieten Fahrzeuge aufgrund der Glätte ins Rutschen oder kamen von der Fahrbahn ab. In Garlstedt kollidierte ein Autofahrer mit einem heruntergefallenen Ast auf der Fahrbahn - auch hier blieb es bei Sachschäden. Bei einem weiteren Unfall wurde eine Person leicht verletzt. Die winterlichen Straßenbedingungen führten zudem zu Verkehrsbehinderungen, insbesondere im Bereich Schwanewede, wo mehrere Lkw an der Anschlussstelle aufgrund der Glätte Schwierigkeiten hatten, ihre Fahrt fortzusetzen.

Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmenden weiterhin um besondere Vorsicht und eine angepasste Fahrweise.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell