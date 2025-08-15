PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Verden / Osterholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Polizei bittet nochmal um Hinweise nach schwerem Raub in Borstel

POL-VER: Polizei bittet nochmal um Hinweise nach schwerem Raub in Borstel
  • Bild-Infos
  • Download

Verden (ots)

Die Polizei sucht weiterhin Zeugen im Zusammenhang mit einem schweren Raubüberfall, der während der Domweihzeit in Borstel stattgefunden hat.

Wie bereits berichtet, wurde eine Frau in der Nacht vom 4. auf den 5. Juni vor ihrem Haus in der Straße Up'n Ackern von einem maskierten Mann überfallen. Der Täter erbeutete die Tageseinnahmen eines gastronomischen Betriebs der Domweih. Während der Tat bedrohte er die Frau mit einem Beil. Der Räuber wird als etwa 180 bis 190 cm groß und von beleibter Statur beschrieben.

Er flüchtete vom Tatort zunächst zu Fuß, allerdings ist von einer weiteren Flucht mit einem Pkw auszugehen. Die bisherigen Ermittlungen lassen vermuten, dass an der Tat bzw. der Flucht mindestens zwei Täter beteiligt waren.

Einige Tage nach dem Überfall wurden an der Autobahnunterführung zwischen Weitzmühlen und Kirchlinteln zwei Metallkoffer gefunden, in denen das erbeutete Geld von der Geschädigten transportiert worden war (ein Bild zur Auffindesituation befindet sich in der digitalen Pressemappe). Es handelt sich um zwei Koffer aus Metall und der Täter hatte diese mitsamt dem Inhalt erbeutet. Die Ermittlungen der Polizei in diesem Fall laufen seit der Tat auf Hochtouren. Nun wenden sich die Ermittler nochmal mit einem Zeugenaufruf und den folgenden konkreten Fragen an die Bevölkerung:

   - Hat jemand in der Tatnacht oder in den Tagen danach verdächtige 
     Beobachtungen am Ablageort der Koffer gemacht?
   - Ist jemandem in der Tatnacht zwischen dem Tatort und dem Fundort
     der Koffer bzw. evtl. auch im restlichen Stadtgebiet ein mit 
     zwei Personen besetzter verdächtiger Pkw aufgefallen?
   - Hat jemand die Koffer bereits vor dem 10. Juni, dem Fundtag, 
     dort liegen sehen?
   - Wurde irgendwo im Raum Borstel, Weitzmühlen oder Stadtgebiet 
     seit der Tat ein Beil gefunden?

Hinweise können entscheidend dazu beitragen, den Täter zu fassen und den Fall aufzuklären. Deshalb werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei Verden unter der Telefonnummer 04231-8060 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Helge Cassens
Telefon: 04231/806-107
https://www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ
www.instagram.com/polizei.verden.osterholz
www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Verden / Osterholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Alle Meldungen Alle
  • 14.08.2025 – 11:54

    POL-VER: Schulbeginn nach den Sommerferien - die Polizei rät

    Landkreis Verden (ots) - Schulbeginn nach den Sommerferien: Sicherheit geht vor! Mit dem Ende der Sommerferien beginnt für viele Kinder im Landkreis Verden wieder der "Ernst des Lebens". Besonders die ersten Schultage und -wochen sind ein aufregendes Erlebnis - nicht nur für die neuen Erstklässler, sondern auch für ihre Eltern und alle Verkehrsteilnehmer. Die Polizei Verden möchte deshalb auf wichtige ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 11:47

    POL-VER: Pressemeldung der Polizei Verden/Osterholz

    Landkreise Verden und Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN Pkw prallt gegen Wand vom Parkdeck - zwei Personen verletzt Verden. Am Mittwoch, gegen 08.30 Uhr, wollte ein 79-jähriger seinen Skoda in eine Parklücke auf dem Parkdeck in der Brückstraße vorwärts einparken. Aus bislang unbekannten Gründen kollidierte er zunächst gegen einen neben ihm stehenden Pkw und anschließend gegen die Betonwand des Parkdecks. Durch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren