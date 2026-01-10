Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom 10.01.2026

Verden/Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN und LANDKREIS OSTERHOLZ

Zweite Zwischenbilanz zu wetterbedingten Einsätzen in den Landkreisen Verden und Osterholz

Seit der ersten Zwischenbilanz kam es in den Landkreisen Verden und Osterholz erneut zu zahlreichen witterungsbedingten Einsätzen. Trotz schwieriger Straßenverhältnisse blieb es überwiegend bei Blechschäden.

Im Landkreis Verden wurden bislang zwölf Verkehrsunfälle gemeldet. In den meisten Fällen handelte es sich um Unfälle mit Sachschaden, zwei Personen wurden leicht verletzt. Auf der B215 in Verden überschlug sich ein Pkw sogar.

Ein 31-jähriger Fahrzeugführer eines VW Up befuhr am Freitag, gegen 19:00 Uhr, die Verdener Straße (K14) und beabsichtigte an der Einmündung rechts in die B215 einzubiegen. Aufgrund der winterglatten Fahrbahn verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte über die B215 auf ein Feld. Hier überschlug er sich und der VW Up landete auf dem Dach. Der 31-jährige Fahrzeugführer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

An derselben Örtlichkeit kam es bereits einige Stunden zuvor zu einem Glätteunfall. Ein 24-jähriger Fahrzeugführer eines Nissan Micra befuhr ebenfalls die K14 und beabsichtigte in die B 215 einzubiegen. An der Einmündung rutschte sein Fahrzeug, aufgrund der Witterungsverhältnisse, weiter auf die B215, wo es zum Zusammenstoß mit einem Audi A6 kam. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Auf der K21, zwischen Holtum (Geest) und Kirchlinteln, ging ein Verkehrsunfall für einen 44-jährigen Fahrzeugführer eines VW Polo glimpflich aus, als dieser bei winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen einen Baum prallte. Der VW Polo war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Am Freitag, gegen 18:00 Uhr, befuhr ein 49-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Renault Dacia in Oyten die Straße An der Autobahn. Hierbei kam er aufgrund von Winterglätte von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der 49-jährige Fahrzeugführer wurde leicht verletzt, am Baum und am Renault Dacia entstand Sachschaden.

Mehrere Fahrzeuge blieben aufgrund von Glätte oder Schneeverwehungen stecken, teils mussten sie durch den Winterdienst oder mit Unterstützung von Feuerwehr und freiwilligen Helfern befreit werden. Zeitweise waren einzelne Straßenabschnitte wegen starker Schneeverwehungen nicht oder nur eingeschränkt befahrbar. Aufgrund einiger liegengebliebener Fahrzeuge kam es zudem, in Höhe der Abzweigung Geestefeld, zu einer kurzfristigen Sperrung der B215.

Im Landkreis Osterholz verzeichnete die Polizei bislang drei glättebedingte Unfälle. Zusätzlich gingen mehrere Meldungen über festgefahrene oder steckengebliebene Fahrzeuge ein. Teilweise standen Lkw quer und blockierten kurzfristig die Fahrbahnen, konnten jedoch rasch geborgen werden.

In Osterholz kam es am Freitag, gegen 12:00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Der 35-jährige Fahrzeugführer eines Ford beabsichtigte von einem Firmengelände auf die Feldhäuser Straße einzubiegen. Ein 33-jähriger Fahrzeugführer eines Mercedes-Benz befuhr währenddessen die Feldhäuser Straße in Fahrtrichtung Lilienthaler Allee und musste aufgrund des kreuzenden Pkw abbremsen, weshalb er auf winterglatter Fahrbahn mit Sommerreifen ins Rutschen geriet und mit dem Ford kollidierte. Es entstand Sachschaden an beiden Pkw.

Außerdem kam es gegen 14:00 Uhr, auf der Stader Landstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen. Ein 26-jähriger VW Golf-Fahrer beabsichtigte nach rechts in eine Einfahrt einzufahren. Der hinter ihm fahrende 57-jährige Mercedes-Benz-Fahrer fuhr mit seinem Pkw am VW Golf vorbei, geriet ins Rutschen und touchierte diesen im Vorbeifahren. Der 26-jährige Fahrzeugführer und sein 28-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt.

Ein besonderer Dank gilt den freiwilligen Helferinnen und Helfern der Feuerwehren sowie zahlreichen Landwirtinnen und Landwirten, die mit ihren Fahrzeugen tatkräftig Unterstützung leisteten und beim Freischleppen steckengebliebener Fahrzeuge halfen.

Aktuell liegen keine Meldungen über blockierte Straßen vor. Dennoch bittet die Polizei alle Verkehrsteilnehmenden, weiterhin vorsichtig und angepasst zu fahren - die Straßen sind zwar geräumt, stellenweise aber noch glatt und rutschig.

