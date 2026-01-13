Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Glätteunfälle auf der A1++Schwerer Verkehrsunfall+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Glätteunfälle auf der A1+

Oyten/A1. Auf der A1 kam es am Montagmorgen infolge extremer Glätte zu mehreren Verkehrsunfällen mit vorübergehender Sperrung.

Gegen 10:15 Uhr geriet ein LKW-Fahrer auf der A1 in Richtung Hamburg zwischen den Anschlussstellen Oyten und Posthausen aufgrund der Witterungsverhältnisse nach rechts von der Fahrbahn ab und kam im Seitenraum zum Stehen.

Daraufhin bremste ein nachfolgender 46-Jähriger Fahrer eines Sattelzuges ab. Nach bisherigen Erkenntnissen wich ein dahinterfahrender 64-jähriger Fahrer eines Sattelzuges dem vorausfahrenden Sattelzug des 46-Jährigen aus, kollidierte dabei jedoch mit dem Heck des Aufliegers. Aufgrund der glatten Fahrbahn stellte sich der Sattelzug des 64-Jährigen quer und die Zugmaschine rutschte in den rechten Seitenraum. Demzufolge wurde niemand verletzt.

Die A1 in Richtung Hamburg musste aufgrund der extremen Glätte zunächst voll gesperrt werden. Ab etwa 12:20 Uhr wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Gegen 13:25 Uhr wurden alle Fahrstreifen wieder freigegeben.

Durch den entstandenen Rückstau und der anhaltenden Glätte kam es zu fünf weiteren Auffahrunfällen, bei denen es aber keine Verletzten gab und nur geringer Sachschaden entstand.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Schwerer Verkehrsunfall+

Schwanewede. Am Montagnachmittag gegen 16:25 Uhr kam es auf der K2 zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Ein 22-jähriger Hyundai-Fahrer befuhr die Aschwardener Straße in Richtung Rade, als er nach bisherigen Erkenntnissen ins Schleudern geriet und sich mit seinem Hyundai überschlug. Der 22-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Am Pkw entstand ein Totalschaden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

