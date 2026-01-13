PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Verden / Osterholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Glätteunfälle auf der A1++Schwerer Verkehrsunfall+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Glätteunfälle auf der A1+

Oyten/A1. Auf der A1 kam es am Montagmorgen infolge extremer Glätte zu mehreren Verkehrsunfällen mit vorübergehender Sperrung.

Gegen 10:15 Uhr geriet ein LKW-Fahrer auf der A1 in Richtung Hamburg zwischen den Anschlussstellen Oyten und Posthausen aufgrund der Witterungsverhältnisse nach rechts von der Fahrbahn ab und kam im Seitenraum zum Stehen.

Daraufhin bremste ein nachfolgender 46-Jähriger Fahrer eines Sattelzuges ab. Nach bisherigen Erkenntnissen wich ein dahinterfahrender 64-jähriger Fahrer eines Sattelzuges dem vorausfahrenden Sattelzug des 46-Jährigen aus, kollidierte dabei jedoch mit dem Heck des Aufliegers. Aufgrund der glatten Fahrbahn stellte sich der Sattelzug des 64-Jährigen quer und die Zugmaschine rutschte in den rechten Seitenraum. Demzufolge wurde niemand verletzt.

Die A1 in Richtung Hamburg musste aufgrund der extremen Glätte zunächst voll gesperrt werden. Ab etwa 12:20 Uhr wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Gegen 13:25 Uhr wurden alle Fahrstreifen wieder freigegeben.

Durch den entstandenen Rückstau und der anhaltenden Glätte kam es zu fünf weiteren Auffahrunfällen, bei denen es aber keine Verletzten gab und nur geringer Sachschaden entstand.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Schwerer Verkehrsunfall+

Schwanewede. Am Montagnachmittag gegen 16:25 Uhr kam es auf der K2 zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Ein 22-jähriger Hyundai-Fahrer befuhr die Aschwardener Straße in Richtung Rade, als er nach bisherigen Erkenntnissen ins Schleudern geriet und sich mit seinem Hyundai überschlug. Der 22-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Am Pkw entstand ein Totalschaden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Emily Warnke
Telefon: 04231/806-104
E-Mail: pressestelle@pi-ver.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ
www.instagram.com/polizei.verden.osterholz
www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Verden / Osterholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Alle Meldungen Alle
  • 12.01.2026 – 09:22

    POL-VER: +Auffahrunfall mit drei Beteiligten++Zigarettenautomat aufgebrochen+

    Landkreise Verden & Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN +Auffahrunfall mit drei Beteiligten+ Verden. Am Sonntagabend gegen 18:45 Uhr kam es auf der Bremer Straße in Verden zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Eine 40-jährige VW-Fahrerin musste ihren Pkw zwischen der Straße Am Bürgerpark und der Birkenstraße verkehrsbedingt abbremsen. Ein ...

    mehr
  • 11.01.2026 – 11:31

    POL-VER: Pressemitteilung vom 11.01.2026

    Verden/Osterholz (ots) - Pressemitteilungen für die Landkreise Verden/Osterholz In den Landkreisen Verden und Osterholz kam es am gestrigen Samstag weiterhin, aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse und den damit einhergehenden Straßenbedingungen, zu einigen Glätteunfällen, bei denen glücklicherweise niemand verletzt wurde und nur Sachschaden entstand. Zudem blieben weiterhin viele Fahrzeuge aufgrund von ...

    mehr
  • 10.01.2026 – 13:00

    POL-VER: Pressemeldung vom 10.01.2026

    Verden/Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN und LANDKREIS OSTERHOLZ Zweite Zwischenbilanz zu wetterbedingten Einsätzen in den Landkreisen Verden und Osterholz Seit der ersten Zwischenbilanz kam es in den Landkreisen Verden und Osterholz erneut zu zahlreichen witterungsbedingten Einsätzen. Trotz schwieriger Straßenverhältnisse blieb es überwiegend bei Blechschäden. Im Landkreis Verden wurden bislang zwölf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren