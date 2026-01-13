POL-VER: +Autobahnauffahrt nach zwei Unfällen gesperrt+

PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landkreis Verden (ots)

Achim. Heute Morgen kam es gegen 06:45 Uhr an der Kreuzung der L156 zur Autobahnauffahrt Achim-Ost zu einem Verkehrsunfall. Ein 46-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr die K23 und beabsichtigte die Kreuzung in Richtung der Autobahnauffahrt zu überqueren. Dabei übersah er nach bisherigen Erkenntnissen einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 39-jährigen VW-Fahrer. Durch den Zusammenstoß wurden der 39-Jährige, der 46-jährige Mercedes-Fahrer sowie zwei Mitfahrer des Mercedes leicht verletzt. Die Auf- und Abfahrt Achim-Ost musste vorübergehend gesperrt werden.

Gegen 09:30 Uhr ereignete sich an derselben Kreuzung ein weiterer Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger VW-Fahrer befuhr die K23 und wollte ebenfalls die Kreuzung zur Autobahneinfahrt überqueren. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah er dabei eine von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte 60-Jährige in ihrem VW. Die Frau wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der VW der 60-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe blieb die Autobahnauffahrt Achim-Ost bis etwa 12:15 Uhr gesperrt. Zum Zeitpunkt der Unfälle war die Ampel an der Kreuzung ausgefallen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Emily Warnke
Telefon: 04231/806-104
E-Mail: pressestelle@pi-ver.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ
www.instagram.com/polizei.verden.osterholz
www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

