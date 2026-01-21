PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Clingen (ots)

Im Flattig ereignete sich am Mittwoch gegen 08.35 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem neben einem Personenschaden auch ein sehr hoher Sachschaden entstanden ist. Bei der Kollision eines Transporters mit einem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von mehr als 40000 Euro. Bei einem der Fahrzeuge wurden in Folge des Zusammenstoßes Arbeitsmaschinen, die das Fahrzeug geladen hatte, beschädigt, welche mit einem Sachschaden von etwa 20000 Euro zu Buche stehen.

Alle Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Die Kameraden der Feuerwehr kamen aufgrund auslaufender Betriebsstoffe zum Einsatz. Die Straße musste etwa bis 10.45 Uhr gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 21.01.2026 – 18:02

    LPI-NDH: Verkehrsbehinderungen nach Verkehrsunfall

    Großwechsungen (ots) - Auf der Bundesstraße 243 ereignete sich am Mittwoch gegen 05.50 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem Transporter und einem Sattelzug. Auf dem Zubringer zur Bundesautobahn 38, nahe der Anschlussstelle Großwechsungen, geriet der Fahrzeugführer des Transporters mit seinem Fahrzeug in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr und kollidierte hierbei mit dem Sattelzug. De Autofahrer wurde hierbei leicht ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 18:00

    LPI-NDH: Gartenlaube niedergebrannt - vermeintlicher Täter vorläufig festgenommen

    Mühlhausen (ots) - In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch kam es zu dem Brand einer Gartenlaube in einer Kleingartenanlage im Goetheweg. Trotz des sofortigen Einsatzes der Kameraden der Feuerwehr konnte das Gebäude nicht mehr gerettet werden. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen vor Ort stellten die Beamten unweit des Brandorts fest, dass ein Gartenhaus aufgebrochen ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 17:59

    LPI-NDH: Apotheke überfallen - Polizei sucht Zeugen

    Mühlhausen (ots) - Am Mittwoch kam es gegen 11.30 Uhr zu einer räuberischen Erpressung in einer Apotheke in der Thälmannstraße. Ein derzeit unbekannter Täter verlangte unter dem Vorhalt eines waffenähnlichen Gegenstandes die Herausgabe von Bargeld und Medikamenten von den Mitarbeiterinnen. Diese übergaben pharmazeutische Erzeugnisse und Geld in dreistelliger Höhe an den maskierten Täter, der sich anschließend ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren