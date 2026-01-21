Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Clingen (ots)

Im Flattig ereignete sich am Mittwoch gegen 08.35 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem neben einem Personenschaden auch ein sehr hoher Sachschaden entstanden ist. Bei der Kollision eines Transporters mit einem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von mehr als 40000 Euro. Bei einem der Fahrzeuge wurden in Folge des Zusammenstoßes Arbeitsmaschinen, die das Fahrzeug geladen hatte, beschädigt, welche mit einem Sachschaden von etwa 20000 Euro zu Buche stehen.

Alle Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Die Kameraden der Feuerwehr kamen aufgrund auslaufender Betriebsstoffe zum Einsatz. Die Straße musste etwa bis 10.45 Uhr gesperrt werden.

